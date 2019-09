Colectivos urbanos: "Día que no se trabaja no se cobra", dicen empresarios

"No podemos prometer cosas que no podremos cumplir", dijo Marcelo Lischet, titular de la empresa Mariano Moreno, una de las integrantes de Buses Paraná, la UTE concesionaria del servicio de colectivos en Paraná en referencia al ofrecimiento a los choferes para evitar que mañana inicien un nuevo paro como el que dejó sin colectivos urbanos durante 15 días de agosto a la capital entrerriana.Enseguida consideró que en caso de que la oferta no sea aceptada, "la Secretaría de Trabajo deberá tomar una determinación"."Los coches están disponibles para trabajar. La propuesta tendría que ser aceptada, de lo contrario deberíamos tomar medidas que no son agradables", advirtió Lischet en declaraciones aRatificó que "hoy depositaremos los haberes" por los días trabajados y mañana, en caso de que los choferes lo acepten y presten el servicio, "el mismo viernes depositaríamos la comprensación".