Fuerte mensaje de la mamá de seis niños que lucha contra una grave enfermedad

"Que quede para el recuerdo. Hoy, 8 de agosto de 2019, doy por confirmado que he arrancado una lucha en la cual pienso ganar. Pondré todo mi esfuerzo y ganas de ganar, sé que cuento con la maravillosa familia que tengo, de donde sea sacaré todas mis fuerzas para pelear porque ganas de ver crecer a mis hijos me sobran. Creo que he sido buena mujer y Dios me va a ayudar", expresó hace pocos menos de un mes Makarena, al iniciar su lucha contra una grave enfermedad.El caso se conoció masivamente en la víspera luego de que la directora de Escuela Estrada anunciara a través dela realización de un bingo solidario el próximo sábado, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a la joven de 29 años en el traslado que debe realizar "dos o tres veces por semana" a Oro Verde.Es por ello, que Makarena pidió que "la gente con actitudes o pensamientos negativos se ahorre sus comentarios, porque la verdad dan muy mala energía y no es bueno en este momento sin estar victimizándome"."Mi familia y yo en ningún momento pedimos ayuda de nadie.y de lo cual, como ya lo dije varias veces y no me voy a cansar de decirlo, estoy muy agradecida", explicó.Acotó que ", o para cuando tengo que hacer algún estudio extra", dado que "el traslado a Cemener me corresponde por la obra social, así como mis tratamientos de radioterapia y quimioterapia, pero como todo trámite lleva su curso. También la gente me ayuda con leche y pañales justamente porque no quieren que gaste el efectivo recaudado porque es, como dije antes, para mi movilidad cuando salgo a hacerme estudios que me van pidiendo y no están incluidos en la autorización"."Gente buena, millones de gracias por su cariño y apoyo. Y a la gente con malas energías, nada más le digo que soy súper fuerte y absolutamente nada de lo que digan me afecta", manifestó la joven madre, quien acotó:Finalmente, tras insistir en el agradecimiento "a la cantidad de gente buena que de una manera u otra ofrece su ayuda", completó: