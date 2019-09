Piden oraciones para el Padre Orlando Mattiassi

Según informaron a, el cura y ex párroco de la Inmaculada Corazón de María en Bajada Grande, se descompuso en horas de la mañana de este miércoles y fue trasladado a la clínica de calle España, donde quedó internado en la Sala de Terapia Intensiva.Enterados del problema de salud del cura, fieles de la Parroquia y vecinos de Bajada Grande, convocaron a orar por el sacerdote de 86 años que lleva más de 40 en el populoso barrio paranaense.Vale recordar que en el mes de junio, el intendente Sergio Varisco visitó al Padre Mattiassi y le propuso que una calle del barrio lleve su nombre , a lo que el cura se mostró muy agradecido, diciendo: "No creo que me queden muchos años. Tengo 86 y quiero quedar en el recuerdo de Bajada Grande. Me complace esta idea que dediquen una calle en mi nombre, no por vanidad, sino porque quiero quedar en Bajada Grande, en el colectivo de los fieles de esta comunidad donde luché hasta hoy. Son 43 años haciendo y deshaciendo, armando y desarmando, y así fue elevándose a las alturas en la provincia y fuera de ella a través de sus fiestas patronales y sus procesiones náuticas, que eran gloriosas con el acompañamiento de la gente, las multitudes".