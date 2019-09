El Ventilador: Algunas opiniones sobre abusos sexuales infantiles en escuelas

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

El abuso sexual es un drama antiguo y actual al mismo tiempo. Y dentro de sus tipologías, el abuso sexual infantil se convierte en una aberración difícil de erradicar.Fiscales y abogados aseguran que son muchas las escuelas que se enfrentan a este tipo de situaciones y solicitan a la Justicia que se le de prioridad al curso de estas causas.Mientras tanto ¿cómo debe actuar el personal docente y los auxiliares de una institución ante estas situaciones? ¿Qué dice el Protocolo de actuación diseñado para casos de abusos sexuales?-"Cuando uno quiere anotarse para ordenanza te piden certificado de buena conducta. Hay tanta gente esperando que la llamen para una suplencia, pero entran más por acomodo político".-"En la escuela de mi hija van presos a cumplir condena. Y cuando les reclamás a los directivos te dicen que es político. Se lavan las manos también".-"El problema está enquistado en la sociedad. No hay que encasillar a los compañeros ordenanzas, hay más docentes sumariados en este tema".-"Con respecto al tema que están tratando. Los docentes tampoco pueden salir de la institución a acompañar a algún alumno. No solo los ordenanzas tienen contacto con los alumnos como los docentes sino también en el comedor escolar".-"Es comprensible que un ordenanza no deba encargarse de los niños, pero que lo haga la policía me parece traumático. Que encima que se siente mal que lo lleve al menor, también corre riesgo al ser retirado por cualquier mayor".-"Mi hijo tiene 40 años, una vez tuvo un percance en la escuela y lo trajo en un taxi el ordenanza. Él tenía 6 años. Fue siempre así".-"El personal auxiliar (ordenanzas) no tiene que estar en contacto con los niños/jóvenes en ningún caso. El ordenanza es un operador de tareas ajenas a las pedagógicas, quienes se encargan de los chicos son los preceptos, maestros y profesores. Para retirar un chico de la escuela son los padres o familiares autorizados".-"Los ordenanzas tienen condiciones y concesiones laborales mejores que un CEO de una multinacional, en francos compensatorios, inasistencias, enfermedades. No tienen escalafón y están por fuera de la carrera educativa y de empleado público, además de ser elegidos por acomodo político o de influencias. No tienen control institucional".-"En el año 1979, en una escuela primaria faltaba la maestra y le daba clases el directivo de la escuela o la ordenanza ayudaba a dar clase y nunca se dijo nada. Si la ordenanza nos daba clase, no teníamos clases porque faltaba la maestra titular y suplente. Y no decían nada porque si no estábamos casi la mitad del año sin clase".-"Ayer llevé a mi hija a la escuela, la acompaño siempre hasta el patio, y no me dejaban entrar. Solo dejaron pasar a mi hija por nuevas normas. ¿Por qué me vienen con eso, sí a los chicos hoy hay que cuidarlos de los que trabajan adentro?".-"Los ordenanzas son agentes acomodados políticamente. Debería ser por concurso".-"El certificado de buena conducta no sirve, tienen que exigir el certificado de reincidencia. Ese es más seguro, salen todos los antecedentes".-"El señor tenía que estar en la cocina, no de ordenanza. Eso es una irregularidad, lo que no hay es sustento legal para que esté de ordenanza en esa escuela".-"Los directivos de las escuelas no tienen herramientas absolutamente para nada. Tienen responsabilidad sobre personal no administrativo, que en muchos casos ni siquiera hacen sus tareas. En las escuelas muchas veces hay hombres cumpliendo probation".-"Soy mamá de dos alumnos de la escuela República de Chile. Solo para decir que la directora Mabel actuó ante el hecho. La que no actuó fue la madre de la niña que no hizo ninguna denuncia".-"¿Cómo puede ser que eso lo designe un puntero político?.-"La verdad que instituciones como Copnaf y Defensoría se mueven poco y nada por niños en situación de vulnerabilidad. Y todo recae sobre la escuela y los directivos".-"Que indaguen como llegan los ordenanzas a las escuelas. Muchos no son por canales legales, son acomodos políticos".-"Mi nuera se inscribió en el CGE para poder trabajar de ordenanza. Todavía está esperando que la llamen. Lamentablemente es todo político. ¿Por qué?".-"Soy docente y luego de dar una clase una alumna se acercó a confiarme una situación de abuso, apliqué inmediatamente el protocolo. Hoy el violador está preso, condenado a 9 años. Tuve mucho miedo, fue muy incómodo testificar en juicio oral, pero era mi deber. No puedo entender qué les cuesta tanto proceder como se debe. A los directivos y docentes se los capacitó en 2014 sobre este tema y cada actor de la comunidad educativa debe saber cómo proceder".-"Creo que no se está aclarando que los nombramientos de ordenanza son por decisión política. Más que hablar de los docentes, que no tienen ningún poder de decisión en estos temas, hay que hablar de políticas de Estado. Y por compromisos políticos se usan las escuelas para ubicar gente sin prestar atención adecuada a las características de las personas para ese lugar. Y dejo a salvo la mayoría de los ordenanzas que hemos conocido y con quienes hemos convivido. Hay que hablar de política partidaria en este tema".-"Lo que dice Mimi Zamboni es verdad. Si no tenés un político, no te dan suplencia".-"Un saludo especial para Pablo Miorelli. Un gusto escucharte, colega. Fuimos compañeros en High School".-"El ordenanza es para la limpieza y la portera es para llevar papeles. Si un chico está descompuesto se acompaña al Centro de Salud o a la casa. En mi época le decían celadora y la portera era la que hacía limpieza, era como una segunda mamá. Ahora tenés que saber con quién dejas a tu hijo. Ahora tenés que ver cómo son las personas con quien confiás a tus hijos. Hoy están muy dañinas las personas, no respetan a los niños".-"Pido que no digan que es grave lo del contacto político, porque eso existe y no solo para ser ordenanza. El registro Civil tiene gente que no tiene la secundaria y no sé si la primaria y eso es todo político".-"La mayoría de los ordenanzas trabajan para punteros políticos. Casi todos los casos son por una suplencia. Tendrían que implementar concursar los cargos, para eso tiene que haber un reglamento y estatuto, para acceder".-"La cuadrilla del Consejo no alcanza, las escuelas necesitan mantenimiento ¡ESTÁN DESTRUIDAS! Pagan 800 pesos por mes para elementos de limpieza. Una miseria. La señora Claudia Morales, de la Dirección Departamental de Escuelas, muchas veces ni contesta cuando se solicita la cuadrilla para algún arreglo".-"Quería saludar a Santiago Frías por su apoyo incondicional a los niños y a los padres y por pelear por los derechos de los niños. Solo queremos justicia, el daño que causó el ordenanza de la Escuela Belgrano a los niños y la familia... Solo nosotros sabemos por lo que hemos pasado. Sigan apoyando nuestra causa, queremos justicia".-"Excelente Mimi. Siempre hablando con la verdad, mujer de corazón muy grande".-"Los directivos no tienen ninguna autoridad. Los mandan a limpiar y muchas veces lo hacen de mala gana".-"Un saludo a todos los compañeros de escalafón general que trabajan en las escuelas, quienes la mayoría de ellos lo hacen con responsabilidad y la mayoría de las veces sin tener los elementos necesarios para realizar sus trabajos".-"Los únicos que ingresan por concurso son los docentes. Lamentablemente para el resto prima el contacto político".-"El ordenanza de la escuela Belgrano estaba puesto por acomodo político cumpliendo en su momento una probation. ¡Y LA DIRECTORA LO SABIA! Y siempre ocultó todo. Entonces la figura responsable NO ACTUÓ COMO CORRESPONDE. Lo que la señora Noemí dice no se cumple en la realidad".-"Los ordenanzas somos eso cuando le conviene al director, sino somos auxiliares y nos cargan de un montón de responsabilidades".-"Grande compañera Zamboni siempre defendiendo a los compañeros ordenanzas y pensando en nosotros".-"Que agradezcan que tienen trabajo, los privados estamos viendo lo que nos corresponde y que no trabajamos".-"Soy directora hace varios años. Sería bueno que existieran un listado y concursos públicos para ordenanzas y servicios auxiliares, como así también capacitaciones. Son cargos absolutamente políticos".-"Pregúntenles a los integrantes de la mesa que dicen representar a los trabajadores de la educación por qué quiénes manejan las designaciones de los ordenanzas en las escuelas son UPCN, Agmer y los tres funcionarios del CGE. No respetan las normativas que salen desde recursos humanos".-"Al ordenanza del caso de la escuela Belgrano no saben dónde trasladarlo, dicen, en alguna nocturna o al taller industrial".