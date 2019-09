Desmienten el abandono de abuela en un hogar: Las explicaciones del nieto

Paraná Denuncian que una abuela de 91 años fue abandonada en un hogar de Paraná

Desde el hogar Jardín Florido de Paraná dieron a conocer a través deque una abuela de 91 años había sido dejada por su nieto en el lugar. "Ella fue abandonada por su nieto, el que hace cuatro meses que no viene a verla y no le trae la medicación", aseguró la referente de la institución, Raquel Marcoantonio., y en su descargo explicó que, este mes no pudo viajar desde Santa Fe para acercar el dinero correspondiente al hogar de calle Florencio Sánchez 823 del barrio San Agustín.El hombre aseguró quedel costo que implica el alojamiento de su abuela en Jardín Florido, y que se comunica vía telefónica con la responsable de la institución, la que, según apuntó, no quiso atenderlo en varias oportunidades.Consultado al hombre sobre, éste explicó que fue derivada por su psiquiatra debido a su diagnóstico de demencia senil y Alzheimer.Se eligió ese lugar porque no es un geriátrico sino un hogar para personas que requieren atención especializada, pudo saber este medio.El nieto de la mujer comentó aque abona 13 mil pesos mensuales al Hogar, y que afronta ese pago con la jubilación de su abuela.El hombre también aseguró que se acercó a un estudio jurídico de calle Urquiza al 1400, que colabora ad honorem con el Hogar, pero que allí le negaron que hagan trámites para Marcoantonio.Es que la referente de Jardín Florido había asegurado a nuestro medio que "esta persona lo único que pretendía era traspasarme el poder para que yo cobre la jubilación hasta diciembre, cuando se la iba a llevar". Acuerdo al que supuestamente Marcoantonio se negó.El nieto de la mujer de 91 años, acudió esta mañana ante la Defensoría del Pueblo de Paraná para denunciar esta situación y luego a Tribunales por haber sidoEl hombre se contactó con el