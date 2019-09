Advierten sobre la circulación de falso bono a beneficio del hospital San Roque

"Nuestro hospital protege la salud de nuestros hijos", indica un supuesto bono solidario que comenzó a circular en Paraná. El folleto lleva la imagen del hospital San Roque de la cuidad de Córdoba y según indica en letras en color negro: "No se aceptan donaciones. Únicamente colabore abonando sus 12 cuotas mensuales. Valor total de la campaña $2400 o 12 cuotas de $1200".



Al respecto, desde la cooperadora del hospital materno-infantil de Paraná aclararon a Elonce TV que se trata de "un fraude" y encomendaron no comprarlo.



"Nos avisaron sobre un bono que está en circulación con el frente del hospital de Córdoba. Les avisamos a los vecinos para que por favor no lo compren porque lo más molesto es que el bono lleva mi supuesta firma y la del tesorero", advirtió Raquel Marcoantonio de la cooperadora del hospital materno-infantil San Roque.



"Es un fraude", sentenció la voluntaria.



En la oportunidad aclaró que el hospital de niños de Paraná tiene a la venta "un bono en circulación que lo distribuye el señor Nardusi, él tiene sus vendedores y cobradores".



"La ayuda es para comprar elementos a los servicios que lo necesitan", indicó Marcoantonio. (Elonce)