Denuncian que una abuela de 91 años fue abandonada en un hogar de Paraná

ubicado en calle Florencio Sánchez 823 del barrio San Agustín, y desde hace cuatro meses que no regresa a verla ni para suministrarle la medicación."Ella está muy bien cuidada y muy bien atendida, peroNosotros le suministramos la medicación porque no podemos dejar a una persona sin todas sus atenciones", aseguró a, Raquel Marcoantonio, referente de Jardín Florido."El nieto es el único responsable de ella, quien la tiene a cargo, porque la abuela tiene su jubilación y él es el apoderado de administrarla pero", lamentó la voluntaria."El señor que vino a traerla es de Santa Fe.", encomendó. Marcoantonio hizo hincapié en la necesidad afectiva que demanda la abuela., indicó.En la oportunidad, rescató que en una oportunidad confundió a su nieto con el hijo de otras de las abuelas alojadas en el hogar. "Ella está lucida, pero al tener 91 años, tiene sus momentos seniles por la propia edad", comentó."Está bien gracias al amor de cada una de las chicas que las atiende en el hogar", subrayó."Hace cuatro meses que su nieto quedó en hacer un arreglo en un estudio jurídico al que pedimos ayuda, pero fueron todas mentiras. Esta persona lo único que pretendía era traspasarme el poder para que yo cobre la jubilación hasta diciembre, cuando se la iba a llevar", comunicó Marcoantonio.Según sostuvo la responsable del hogar de barrio San Agustín, ella no aceptó porque ya tiene a su cargo a tres personas que estaban en el Consejo del Menor. "Las sacaron del sistema pero no las sacaron del hogar y las tenemos a nuestro cargo; las mantenemos gracias a una pensión y de hecho, una de las tres jóvenes está trasplantada y se la lleva a Santa Fe para sus controles", explicó Marcoantonio."Este no un geriátrico. Es un hogar en el que se alojan personas de todas las edades, de 26 a 91 años, y con necesidades especiales", reafirmó.Los interesados en comunicarse con el hogar puede hacerlo a través del teléfono (0343) 4373615 o acercarse a calle Florencio Sánchez 823 en barrio San Agustín.