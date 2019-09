Jerarquizados del municipio realizan asambleas por la situación salarial

Tras la reunión que los gremios y el Ejecutivo paranaense mantuvieron la semana pasada en el marco de la paritaria, la Asociación Personal Superior (APS) realiza esta semana asambleas informativas a fin de comunicarles a los trabajadores la propuesta recibida de esperar hasta el 16 de septiembre para rediscutir salarios. La secretaria General, Alejandra Levrand, advirtió que de no recibir convocatoria se recrudecerán las medidas de fuerza



La dirigente confirmó que tras reunirse el viernes la Comisión Directiva y este lunes el cuerpo de delegados, se decidió iniciar con asambleas informativas por los distintos lugares de trabajo.



"La idea principal es la de concientizar a los trabajadores de este engaño del Ejecutivo al sostener que este año nos dieron un 33 por ciento de aumento, cuando un 10 por ciento correspondía a la paritaria 2018, por lo que solamente recibimos un aumento del 20 por ciento", explicó a APF.



Además, adelantó sobre la posibilidad de recrudecer las medidas de fuerza con asambleas y retención de servicios de no ser convocados el 16 de septiembre, tal como se plasmó en el Acta Acuerdo firmada la semana pasada en la Secretaría de Trabajo de la provincia.



En ese sentido, advirtió: "El acta es clara y dice que nos convocarán en caso de ser necesario y teniendo en cuenta los niveles de inflación, por lo que tampoco es seguro que reunamos en paritarias. Por eso es importante llegar a todos los trabajadores a decirles la verdad, escuchar si les alcanza el sueldo y en base a eso analizar las próximas medidas".



Levrand confirmó que las asambleas informativas se realizarán en todas las dependencias municipales, como así también en el Palacio Municipal en días y horarios a definir.



"Sabemos que los trabajadores no la están pasando bien, que ha habido cortes en los adicionales, que sufren malas condiciones de trabajo y de sus herramientas, por eso que nosotros estamos peleando por un salario justo y digno ; y denunciando el cumplimiento del acta paritaria", finalizó.