Operarios hallaron una falla electrónica en el tren "y por seguridad y para no tener riesgos", este lunes no realizó el habitual recorrido, indicó a Elonce, Sergio Portela, coordinador de la Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER).



Al menos los recorridos de la mañana de este martes no se realizarán, indicó a Elonce, Portela.



De la misma manera indicó que "si bien no hay un tiempo estimado para el arreglo, apenas esté solucionado el desperfecto", el tren saldrá nuevamente. Se informará cuando se retome el servicio normal. Elonce.com.