Prometen ayudar a la judoca de 12 años que vende rifas para poder competir

Evolución deportiva

Solventar los gastos

Una promesa

Iniciar un expediente

La paranaense Candela Martínez tiene 12 años y practica un deporte de combate y arte marcial, con poca difusión: el judo.Su referente, claro, es Paula "La Peque" Pareto, la judoca que fue campeona mundial 2015 y obtuvo el oro olímpico en Río de Janeiro, Brasil, en 2016, entre otros títulos.Candela comenzó a pelear sobre el tatami a los 6 años. A los 8 conoció el podio y desde entonces no se bajó más. Triunfó en competencias en Concordia, Paraná, Mar Del Plata, San Juan, Córdoba, y Río Negro, entre otras. En 2018 recibió el Premio Aníbal Sánchez, que otorga la Municipalidad de Paraná a los deportistas más destacados de la ciudad.Este fin de semana, se dio a conocer que la joven judoca fue nuevamente convocada por la selección Argentina de Judo Infantil,La organización del campeonato internacional ya informó el valor de la inscripción, que incluye diferentes gastos: 1.100 dólares. El valor no incluye, el pasaje de avión de ida y vuelta.El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social, mantuvo un encuentro con la joven judoca paranaense Candela Martínez, integrante de la Selección Argentina de Judo Infantil.El secretario de Deportes de la provincia, José Gómez, junto al coordinador de asuntos legales e institucionales, Dante Molina, recibió en su despacho a la deportista y su padre y en ese marco señaló: "Candela es una de las grandes representantes de esta disciplina en la provincia. Por eso, como desde la Secretaría de Deportes,. Nos interesa estar cerca de su carrera, estamos orgullosos como entrerrianos por todo lo que está logrando", indica un comunicado enviado a este medio.Asimismo, Gómez sostuvo "es muy importante poder acompañar su carrera con todos los programas que tenemos en la Secretaría de Deportes,no tienen alcance por distintos factores", explicó.Candela Martínez, judoca infantil N°1 en Sudamérica, y su padre,, del subsidio no reintegrable para su viaje a tierras aztecas.