El recuerdo del "Flaco" Espinosa: "Siempre transmitió alegría"

El repentino fallecimiento de Marcelo Espinosa, causó mucha congoja en la ciudad de Paraná y Colonia Avellaneda, donde era viceintendente. Conocida la noticia de la muerte defueron muchas las muestras de dolor que se replicaron en las redes sociales para despedirlo.Sin ocultar su tristeza por la pérdida, al igual que todos quienes lo conocieron, el Profe recordará al "Flaco" con una sonrisa, "lo que él nos dejó siempre. Cada nota que nos pedía o acordábamos hacer, nos pedía que buscáramos sacarle una sonrisa al hecho más feo, más lindo, al patrimonio más triste. Él nos hacía reír y tenía esa faceta, la del payaso Morisqueta que le gustaba a los chicos, la de tratar con gente grande, la de político también".Sobre cómo se conocieron, Battistuti recordó que "pudimos conocernos delante de la cámara. Nuestros abuelos trabajaron en el tranvía de Paraná, eran motorman. En el año 2005, él me invitó a su programa a charlar sobre los tranvías y no nos fuimos nunca más. Él siempre transmitió alegría, las notas siempre tenían eso, y también en la vida real tenía ese humor, uno no se podía enojar con Marcelo".En diálogo con, el "Profe" señaló que "cuando cerraba las notas le pedía a los entrevistados que contaran un sueño que tenían, y él también lo tenía; era muy importante: mostrarle a Paraná el tranvía y se lo quería mostrar a su padre y a sus hijos y a toda la gente. Queríamos volver a trabajar en eso, pero bueno, ahora nos queda a nosotros seguir con eso. Y yo creo que lo vamos a lograr".Finalmente, al consultarle al "Profe" sobre cómo recuerda al "Flaco", expresó: "Se me cierra la garganta y se me cae una lágrima. En cada nota él ponía todo, le gustaba sacarle a la gente el sentimiento, le gustaba que volcara todo lo que sentía y las notas terminaban así, llorando, pero de alegría, porque eso fue lo que él nos dejó siempre, alegría".