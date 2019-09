La Feria Periurbana crece en cantidad de productores y de público

Mate en mano en un contexto familiar y con temperaturas que acompañan cada jornada, la Feria sigue creciendo no solo en cantidad de asistentes, sino por la presencia de productores no solo locales, sino de la región.Las posibilidades para los vecinos, son variadas y muy accesibles además de contar con productos sanos, frescos y al alcance de todos los bolsillos.Desde productos de panificación dulce y salada, variedad de quesos, salames, además de pastas secas y frescas, y todas las verduras y hortalizas de la zona y del Parque Hortícola Municipal. Miel orgánica de calidad, huevos y nueces Pecán de la zona, productos agroecológicos como yerba mate y semillas para uso culinario, vinos regionales entrerrianos, mix de frutos secos, aperitivos artesanales de frutas, chocolates.La elaboración de tablas entre otras artesanías en madera, el sector dedicado a las plantas con venta de cactus y aromáticas y además se incorporó la venta de canastas interiores. En forma reciente se unió un nuevo emprendimiento de herrería para jardinería.La procedencia no solo corresponde a todo el sector periurbano de Paraná, sino de La Picada, Colonia Avellaneda y San Benito. También se han acercado algunos domingos, de la Abadía de Victoria con la producción de licores, como dulces y escabeches.Esta feria de consumo familiar cobra cada domingo más visitantes quienes además tienen la posibilidad de disfrutar unos mates en el espacio recreativo lindante en una época del año que invita a disfrutar del aire libre.