Familia necesita ayuda: Se les quemó todo, "hasta las mochilas de los chicos"

Un incendio generado por un cortocircuito consumió gran parte de las pertenencias de una familia en su vivienda de Avenida Newbery casi Artigas de la capital entrerriana. Es por ello que los habitantes de la misma necesitan más que nunca de la solidaridad de la gente.Guadalupe y Paulino indicaron aque no se hallaban en su domicilio el domingo por la mañana puesto que estaban acompañando a sus hijos que juegan al fútbol en una escuelita. "Se prendió fuego una cama, pasó a la otra y se prendió fuego toda la casa", expresó el hombre.Al momento de iniciarse el fuego, dos adolescentes estaban en el domicilio. Uno de ellos se despertó "porque se estaba quemando. Pudo salir y despertó a la hermana. Los vecinos acudieron enseguida. Apagaron incluso el fuego, porque sino no hubiera quedado nada", expresó la mujer."Vamos a arrancar de cero. La Provincia se hizo presente y nos trajeron algunos colchones. Prometieron que mañana van a volver", acotó Paulino.La familia hace un año vino desde Villa Urquiza "en busca de trabajo, para adelantar un poco. Lamentablemente yo no pude conseguir, pero vamos a salir de esta", dijo Guadalupe entre lágrimas.Necesitan de urgencia "sobre todo tirantes, chapas y algo de material, porque se partieron las paredes. El cielorraso era de machimbre. Una vez que agarró se quemó todo: Cama y los electrodomésticos que no funcionan. Ropa nos dieron los vecinos. También necesitamos útiles escolares, porque las mochilas se prendieron fuego. También cosas de higiene".El hombre contó que "un vecino me prestó la casa para que pasaran la noche los chicos. Hay que sacar entero el techo, pero los vecinos son todos albañiles, así que quedaron en ayudar".Nahuel, el adolescente que estaba en la casa el domingo a la mañana cuando sucedió el hecho contó que "salí cuando estaba todo prendido fuego. Estaba durmiendo con el caloventor. Cuando me desperté ya estaba prendido fuego, al igual que el colchón y las cobijas".