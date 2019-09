La judoca de 12 años que vende rifas para competir: Sueña con ser olímpica

Inicios y triunfos

Conquista internacional

En la selección

Solventar los gastos

Guadalajara, el objetivo

La paranaense Candela Martínez tiene 12 años y practica un deporte de combate ?y arte marcial- con poca prensa: el judo. Su sueño es representar al país en los Juegos Olímpicos y colgarse la medalla de oro. Ese es el horizonte donde fija la mirada.Su referente, claro, es Paula "La Peque" Pareto, la judoca que fue campeona mundial 2015 y obtuvo el oro olímpico en Río de Janeiro, Brasil, en 2016, entre otros títulos.Candela alimenta el sueño olímpico todos los días: reparte la semana con entrenamientos en el Club Atlético Patronato de la Juventud Católica, la escuela de jiu (jitsu Mata León) y el Club de Pescadores.Comenzó a pelear sobre el tatami a los 6 años. A los 8 conoció el podio y desde entonces no se bajó más. Triunfó en competencias en Concordia, Paraná, Mar Del Plata, San Juan, Córdoba, y Río Negro, entre otras. En 2018 recibió el Premio Aníbal Sánchez, que otorga la Municipalidad de Paraná a los deportistas más destacados de la ciudad.Fue campeona y también conoció el segundo lugar. Ahora, es desde hace dos años la judoca N° 1 indiscutida en la categoría infantil, según el ranking de la Confederación Argentina de Judo (CAJ).En 2018 fue seleccionada para viajar a Guayaquil, Ecuador, a los Campeonatos Sudamericanos y Panamericanos, pero el factor económico fue una barrera infranqueable. La campeona debió quedarse en su casa y esperar un año más. Esperó como sabe: sudó con ganas en los dojo del club rojoinegro y el Club de Pescadores.El 17 de agosto último, La Peque entrerriana sumó un nuevo campeonato: representando a la Selección Argentina Infantil de Judo, se coronó campeona en el Sudamericano que se disputó en Santiago de Chile, en Chile. Fue su primera medalla internacional.Hasta allí llegó de un modo imposible, sin ayuda económica privada o estatal. Candela y sus padres, Lorena Galliussi y Cristian Martínez, vendieron rifas para recaudar lo equivalente a 850 dólares necesarios para la inscripción en el torneo.Su padre fue el encargado de llevarla a la competencia. Condujo 1.301 kilómetros de ida y otros de vuelta. Candela volvió con la medalla que ratifica que no sólo es la N° 1 a nivel nacional, sino en Sudamérica.Ahora, la joven judoca fue nuevamente convocada por la selección Argentina de Judo Infantil para participar de los Panamericanos de Judo que se realizarán en los primeros días de noviembre en Guadalajara, México. El factor económico se vuelve a levantar como una barrera para la campeona.Candela, su familia y equipo técnico empezaron a golpear puertas para poder competir. La organización del campeonato internacional ya informó el valor de la inscripción, que incluye diferentes gastos: 1.100 dólares (sin tener en cuenta el pasaje de avión de ida y vuelta). Una suma imposible en tiempos donde el billete verde trepa los 62 pesos.En diálogo con Radio Costa Paraná 88.1, Candela contó cómo empezó su pasión por el judo. "Empecé a los 6 años. Yo quería empezar jiu-jitsu pero era muy chica, entonces mi papá me llevó a judo", dijo la joven judoca que cursa el primer año de la secundaria de la Escuela Santa Teresita.En su escuela, dijo, la tratan como una celebridad: "Me felicitan todo el tiempo", sostuvo entre risas y agradeció a quienes la ayudan en su entrenamiento diario.Entre sus referentes en el judo, ubicó a Paula Pareto, oro Olímpico en Río de Janeiro 2016. De ahí, también es la meta de la paranaense.-¿Cuál es tu sueño, Candela?-Llegar a las Olimpiadas.Nahuel Müller, profesor de judo 2° Dan del Club Atlético Patronato y técnico de Candela, comentó que en los deportistas jóvenes el factor económico es una de las principales trabas para participar de competencias.Al respecto, señaló que la provincia otorga becas a deportistas a partir de los 14 años, mientras que las becas del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) se otorgan desde los 18.Además, indicó que los clubes o federaciones también tienen sus limitaciones económicas. En el caso del Club Patronato, dijo que éste destina la mayor parte del dinero en el fútbol, y que en el caso de la Unión de Judo de Entre Ríos, con los aportes que recibe de la Secretaría de Deportes de la provincia, se solventan los viajes de la Selección Entrerriana de Judo, pero no alcanzan para competiciones internacionales. Fuente: (EntreRíosAhora).-