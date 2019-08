Tres caballos sueltos en una plaza de Paraná demandaron la intervención policial

Tres caballos sueltos en Plaza Carbó, detrás de Casa de Gobierno, demandaron la intervención policial de efectivos de la Brigada de Abigeato Paraná, de Montada y Canes y de la comisaría primera con jurisdicción en la zona, durante la mañana de este sábado.Se trató de dos yeguas y un caballo, los que luego de ser capturados fueron trasladados al predio municipal ubicado en el ex hipódromo. Multarán al dueño de los animales, una vez que sea ubicado, supo"Procedimos a capturar a los animales, les colocamos los bozales para que no estén sueltos y los subimos a un camión de la División Montada y Canes para trasladarlos al predio municipal que se ubica en el ex hipódromo", confirmó ael jefe de Brigada de Abigeato Paraná, Leandro Peralta.En la oportunidad, el subcomisario indicó que las actuaciones fueron elevadas a la Jueza de Faltas del municipio de Paraná porque "los animales estaban sueltos en la vía pública"."Se localizará al propietario para que responda por las actuaciones administrativas y la multa correspondiente porque los dejó sueltos y pudo haberse desencadenado un accidente, además del peligro que corrieron los mismos animales", ratificó Peralta al bregar por "concientización sobre la tenencia responsable de equinos".Consultado al funcionario policial sobre la posible procedencia de los caballos, éste descartó que hayan sido utilizados para tracción a sangre porque se encontraban en "perfectas condiciones"."Hay vecinos que tienen equinos en la zona del Volcadero y en Bajada Grande; cuando los sueltan o se les escapan, los animales llegan hasta el centro en busca de un lugar donde pastar. Es algo que ya ha pasado en otras oportunidades", explicó el jefe de Brigada de Abigeato de Paraná.