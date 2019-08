Fundación Crisálida celebró el Día del Niño en su sede de calle San Luis 435. Participaron cerca de 14 chicos.Gabriela Méndez, explicó aque "comenzamos con un simulador de vuelo, con distintos juegos que estuvieron a cargo del voluntariado que viene organizando hace tiempo. También servimos un ágape gracias a una persona de gran corazón que se llama Miguel y que colabora con nosotros siempre"."El secreto es poner el corazón, de otra manera no se podría llevar adelante lo que realiza la fundación", dijo.Asimismo, otra colaboradora indicó que "nosotros asistimos a las familias que tienen que viajar a Buenos Aires porque en Entre Ríos no se tratan los tumores, porque es cáncer solo, ya que no hay oncólogo pediatra. En el Hospital San Roque se atiende todo lo que es leucemia"."No es fácil la tarea, y tampoco es fácil congregar a los niños que terminaron su tratamiento y que ahora están bien y pueden festejar el día del niño", agregó.Otra colaboradora señaló que "estuvimos plantando árboles, educando a los chicos en el cuidado del medio ambiente. Es la continuación de la vida".Tiziano, por su parte, contó que "tengo seis años, vine con mi mamá y mi hermana. La estoy pasando muy lindo".Olivia, otra niña, manifestó que "no estoy en tratamiento ahora, voy a los controles al Garrahan. Vine a festejar el día del niño".