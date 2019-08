Ordenanza dice que no le dan suplencias por falta de "contactos políticos"

Un ordenanza suplente de escuelas dio su versión sobre los motivos por los que no se otorgan cargos a pesar que las propias escuelas donde trabajaron los solicitan. Dice que les piden "contactos" para acceder al puesto. Prefirió ocultar su rostro y nombre para evitar que lo priven de una oportunidad de trabajar., contó: "soy ordenanza suplente y cumplo funciones en el Consejo General de Educación. Los lunes, miércoles y viernes voy a la Departamental de Escuelas para anotarme, pero hace cuatro meses que me tienen a las vueltas y no largan suplencias porque dicen que es por política" que se otorgan.El hombre señaló que durante más de dos años estuvo haciendo suplencias en distintas escuelas de la ciudad, "y había sido pedido por esas instituciones pero no me mandaron porque siempre hay un pedido político y mandan militantes de ellos".Según dijo, sabía que las designaciones se hacían de "esa manera", pero "cada tanto me daban licencias. Ahora hace cuatro meses que no tengo trabajo. Hoy fui a la Departamental, me anoté y hablé con el director que me dijo que eso ya no lo manejaba".El hombre exhibió un escrito donde desde las escuelas lo han solicitado "porque estaban conformes con mi trabajo, pero me rechazan los pedidos porque primero tienen que ver si no lo pide el puntero político que está en esa zona para poder mandarme". En tal sentido, dio cuenta que estas personas que hacen las suplencias y que tienen "contactos políticos", están inscriptos en el CGE.En tal sentido, el hombre lamentó: "Todo va por política, de nada sirve haber trabajado en una escuela, tener buen comportamiento y desempeño. Ya no sé a quién recurrir, me he paseado por todos lados. Además he entregado currículos en empresas pero como estamos, nadie toma gente".Finalmente, sobre los hechos ocurridos en algunas escuelas por casos de abusos cometidos de parte de ordenanzas, mencionó que "el ordenanza varón no puede estar en la zona de mujeres, excepto que haya un administrativo que te vea".