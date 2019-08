Colectivos: Nación envió $ 5 millones al Municipio para depositar a la empresa

El secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Walter Rolandelli, indicó que "mediante un radiograma, la Nación confirmó el envío de los fondos gestionados por el intendente Varisco, y que ese dinero estará impactando este viernes a última hora bancaria o el lunes a primera hora en las cuentas provinciales, para que de allí se derive a las empresas".En declaraciones a la prensa, Rolandelli dijo que "hasta el jueves al mediodía había incertidumbre entre los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) porque recibieron algunos mensajes de audio desde la Provincia, que aseguraban que el dinero no llegaría. Sin embargo -agregó-, a las horas recibimos la confirmación del envío del dinero y de ese modo se da cumplimiento al compromiso asumido por la Municipalidad de Paraná".Tras hacer hincapié en que por gestiones del intendente de Paraná se evitará una situación de crisis como la que afectó al servicio para los usuarios de la capital provincial y de otras comunas lindantes, el secretario Legal y Técnico sostuvo que "los choferes están al día con el cobro de sus haberes", aunque admitió que está pendiente una discusión entre patronal y gremio por los días de paro no trabajados."Desde la Municipalidad se hizo todo lo que se debe hacer, y ahora se le descontarán dos cuotas de seis millones de pesos que la Provincia adelantó para el pago de los salarios", sostuvo Rolandelli.El funcionario dijo que "no hay intención en entrar en polémica con la Provincia pero queremos, a la vez, dejar en claro que acá la provincia, adelantó 12 millones de pesos que le serán ahora, descontados a la Municipalidad de Paraná".