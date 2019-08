Se desconoce la causa del olor desagradable que invadió Paraná

Fue el tema más comentado este jueves por la tarde en Paraná. Un olor nauseabundo invadió la ciudad y toda la gente se pregunta de dónde proviene.



Algunos afirman que es olor "a cloaca". Y también hubo quienes dijeron que se trata de "olor a hueso quemado". Tampoco faltó como explicación que se pueda deber a quemas en el Volcadero.



La situación se advirtió en todo Paraná. El olor fue "generalizado" en toda la ciudad.



Consultado por Elonce, el director General de Programas Especiales Ambientales de la Municipalidad, Rodolfo Emery, manifestó que se realizaron recorridas para poder detectar la causante de esta situación aunque no se pudo determinar de dónde proviene el fuerte olor desagradable que invadió Paraná en la tarde de este jueves.



Incluso, vecinos de Oro Verde se comunicaron con Elonce, advirtiendo sobre la misma situación en esa localidad.



Habitantes de San Benito, de la zona de calles Guido Marizza y Friuli, informaron de la misma situación, que comenzó a sentirse desde las 17 de este jueves.



Algunos de los mensajes de la gente, que llegaron a Elonce:





- "En Aldea Brasilera es constante el olor".

- "En Oro Verde tenemos seguido este tipo de olores nauseabundos cuando hay viento del sudeste".

- "Les cuento que salí antes de las 17 a buscar a los chicos de la escuela y sentí un fuerte olor desagradable".

- "El olor puede ser de los campos. Usan guano para fertilizar la tierra".

- Está mañana cuando abrí las ventanas había un olor nauseabundo y por la tarde fue más intenso. Vivo en la zona de Patronato".

- "Es insoportable el olor..."

- "Soy de barrio Santa Lucía. Y en estos momentos es insoportable el olor a cloacas literal".

- "Aquí en Viale también se siente el mismo olor es impresionante como avanza"

- "En la zona de la Costanera baja es imposible el olor, pensé que venía del río al estar en una pronunciada bajada....Me gustaría saber a qué se debe".

- "Acá en zona sur de Paraná también hay un olor nauseabundo impresionante, que no te deja ni respirar!".

- "Estuve trabajando en Oro Verde y ya empezó al mediodía el olor".

- "Por zona de la Escuela de Policía se sintió desde la mañana!".

- "Zona Gazzano. No se puede salir afuera! Tuvimos que cerrar todo".

- "En San Benito también hay mal olor desde ayer".

- "Estoy revisando toda mi casa. Un olor de fuerte hay!!!! Encima pensé eran mis perras! Gracias me sacaron la preocupación".