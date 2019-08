La falta de recolección de residuos paralizó las tareas en planta de reciclaje

Paraná Siguen los inconvenientes y reclamos por la falta de recolección de residuos

La, por la rotura de camiones, no solo desencadenó el reclamo de los vecinos por la presencia de basura acumulada alrededor de los contenedores.. Dijeron que en el municipio no había repuestos para la rotura del motor, así que la cooperativa trató de llevarlo a un taller y se arregló", explicó a, la presidenta de la Cooperativa de trabajo "Nueva Vida", Susana Zárate."Hubo algunos días en la semana, en los que por la tarde, trabajamos con dos o tres camiones porque tampoco no podían ingresar. Y si no ingresa basura, no tenemos mercadería para recuperar", indicó la recicladora.El tope trabajo es con 15 camiones diarios. Y según sostuvo la mujer, cuando el municipio no tiene cómo arreglar los camiones rotos, es la cooperativa de trabajo la que trata de responder.De acuerdo a lo que comentó, durante estos días realizaron tareas de limpieza en la planta y el recupero de cobre de las bobinas de los motores. "Tenemos que buscar otras alternativas para que los chicos tampoco dejen de venir", insistió., advirtió Zárate, al tiempo que indicó: "Lo que no se recupera, va directo al Volcadero".En la oportunidad, la recuperadora lamentó laentre los vecinos de la ciudad para lograr la separación de residuos en origen."La separación funcionó al principio, y después ya no. Por ejemplo, el EcoCanje funciona muy bien, hubiera sido mejor que se hiciera antes, porque ahí recuperamos mucho material, pero el vecino no separa.", apuntó."La gente no toma conciencia: tira ramas, hierros, latas y hasta lavarropas al contenedor, y los rompe. Además, durante el tratamiento en la Planta, hay que tratar de sacarlos antes que suban a la cinta, porque si se atraviesa un fierro se puede trabar la máquina y hasta cortar la cinta", explicó.En la Planta trabajan 94 recicladores, en dos turnos. Se recupera cartón, vidrio, plástico, nylon, trapo y telgopor., remarcó la titular de la cooperativa "Nueva Vida". E insistió en la "concientización para la separación, porque acá hay un grupo de personas, con familias que tratamos de vivir de esto"., y nosotros poder incorporar más gente del Volcadero para que tengan la oportunidad de trabajar en un lugar digno", esperanzó Zárate.De acuerdo a lo que reveló, se incrementó la cantidad de familias que "viven de la basura". "Hay chicos que eran menores y ahora están con familia, además de gente nueva que busca en el Volcadero el sustento para el día a día. Hay chicos chiquitos y eso es un peligro, por los camiones", alertó., cerró.