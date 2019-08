La vida en El Volcadero: "Somos pobres, nos peleamos por un pedazo de cartón"

El día a día

"De la escuela al Volca y del Volca a la escuela"

Es una realidad que se repite con el paso del tiempo. Muchos paranaenses revuelven la basura en El Volcadero para encontrar el sustento diario. Los testimonios de quienes encuentran en lo que el resto tira su manera de sobrevivir ponen sobre relieve las dificultades por las que atraviesan y, en muchos casos, anhelos y expectativas que no han podido cumplir.Exequiel, sentado en el piso, tras una agotadora jornada que empezó de madrugada contó aque "sacamos cartón, plástico. . . de todo. Con eso nos rebuscamos. También sacamos cobre. Lo que rejuntamos lo vendemos. Por eso vivimos el día a día".Tras asegurar que hay miles de personas que viven de la basura, reconoció: "".Asimismo, comentó que la imagen de la gente corriendo detrás del camión recolector se repite todos los días. "Es así amigo."."Para ganar votos, vienen 10.000 veces. Pero, enfatizó.Lisandro es algo más joven, pero sigue el mismo camino que Exequiel. "Este es el día a día.. Para el verano ya no sirve", dijo a"Acá rescatás para comer. Al cartón lo entrego.. Lo que hacés es para comer y si sobra se guarda para el día siguiente", resumió.Sobre la relación con el resto de las personas del Volcadero, admitió: "Depende. Hay basura que ya tiene dueño. Vengo de madrugada con un amigo. Todos los días igual".Y finalmente expresó: "".Cristian tiene 16 años. "En la basura se encuentra de todo.. Ahora, toda la mañana hago cirujeo y a la tarde voy a la escuela. Entro a las cuatro y media".Rescató que encuentra "cosas buenas, que sirven, como celulares"."Para mí está bien trabajar acá. Porque a veces no tenés, venís y encontrás para comer.", concluyó.