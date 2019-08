Paritaria Municipal: No hubo acuerdo y APS evalúa posible retención de servicios

APS evalúa medidas de fuerza

La postura de la Municipalidad

Representantes de la Municipalidad de Paraná y delegados de los gremios que nuclean a los trabajadores municipales, retomaron la reunión paritaria que se había iniciado el pasado martes con el objetivo de discutir un aumento salarial.Según pudo confirmar Elonce, la reunión no tuvo acuerdo ya que no hubo propuesta de aumento por parte del Municipio y solo pidieron reunirse el próximo 16 de septiembre. La propuesta fue aceptada por el Suoyem, pero desde APS manifestaron su disconformidad.La secretaria General de la Asociación del Personal Superior (APS) del municipio, Alejandra Levrand, dijo a Elonce que "el resultado ha sido totalmente negativo y una vez más, hemos sentido la burla y la falta de respeto a los trabajadores, donde el Ejecutivo Municipal, nos ha manifestado que estaríamos por encima de la inflación actual y con el porcentaje otorgado hasta el mes de junio, estaríamos cubiertos y se espera por saber el porcentaje de inflación de Agosto, para entonces, el próximo 15 de septiembre, sentarnos a discutir en la paritaria", manifestó sobre lo ocurrido en la reunión de este jueves en el ámbito de negociación municipal."Desde nuestro gremio denunciamos el incumplimiento al acta paritaria porque vinimos a la reunión para escuchar una propuesta salarial del Ejecutivo, pero no llegó y se esgrimieron argumentos engañosos", dijo Levrand a Elonce y agregó que "pareciera que el Ejecutivo Municipal no ve la realidad que viven todos los días los trabajadores cuando van al supermercado. Desconocer esa realidad es darle la espalda a los trabajadores", afirmó.Según dijo la representante de APS, lo ocurrido en la reunión será transmitido a las bases y pidió a los trabajadores que "tomen consciencia de la burla que hemos recibido, cuando dicen que estamos bien con la inflación y cómo vamos. Realmente, pareciera que la gente del Ejecutivo Municipal no va al supermercado o que viven en otro país", resaltó Levrand tras la reunión en la que no hubo propuesta salarial.Por su parte, Walter Rolandelli, Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, dialogó con Elonce y sostuvo que "nosotros trajimos una propuesta y consideramos que en lo que va del 2019, hemos tenido un aumento salarial acumulado del 33%, la inflación ha sido del 25 por ciento y hay una diferencia a favor del aumento otorgado por la Municipalidad", afirmó el abogado y agregó que "por eso, propusimos esperar hasta mediados de septiembre cuando se conozca el índice inflacionario de agosto y entonces, ver la diferencia para sentarnos a discutir, cuál puede ser el aumento salarial o no. Esa es nuestra propuesta", resaltó Rolandelli."El gremio mayoritario Suoyem, aceptó la propuesta de dialogar en septiembre e hicieron observaciones sobre la continuidad de los contratos. A lo que nosotros, sostuvimos que van a continuar hasta el fin de la gestión", explicó el funcionario municipal. Elonce.com