Buscan intensamente a una estudiante que no regresó a su casa

Buscan intensamente a una estudiante de 27 años, su nombre es Eliana Ruiz y padece de un retraso madurativo, supo. La joven salió este miércoles de su casa, en Oro Verde, y no regresó."Alrededor de las 14 salió de casa, iba a la facultad, en Paraná, pero no regresó", aseguró su padre, Daniel Ruiz, a. "Quedó con encontrarse con una amiga, una joven chilena de nombre Johana pero no podemos comunicarnos con ella", indicó.Por intermedio de las amigas de Eliana, sus padres están enterados que ambas estarían en un departamento ubicado en las inmediaciones a Casa de Gobierno. Pero atento a que la última comunicación con ella fue el miércoles, y no regresó a dormir a casa, optaron por radicar la denuncia y que se investigue qué está sucediendo.Eliana se domicilia en la zona de El Triangular, en Oro Verde. Según pudieron reconstruir sus familiares, salió de su casa en la tarde de este miércoles con destino a Paraná, donde cursa sus estudios terciarios, para después encontrarse con una amiga. Desde entonces, nada más se supo de ella."La última conexión de WhatsApp es a las 20.28hs del miércoles. Y ahora su teléfono permanece apagado", aseguró una amiga en comunicación con"Ella había quedado en encontrarse con una chilena, de nombre Johana, a las 20hs en la zona de Casa de Gobierno, sobre calle México", indicó."Y hay una tercera involucrada, cuyo nombre es Celene, pero ella no quiere dar información sobre donde estaría, porque Johana seguiría con ella", apuntó."Pensamos que quizás quieran ir a Chile, porque ella nos había comentado que tenían un plan. Estamos muy preocupados", cerró la joven.