Siguen los inconvenientes y reclamos por la falta de recolección de residuos

Los reclamos de vecinos de distintos barrios de la ciudad de Paraná por la falta de recolección de residuos siguen registrándose y la presencia de basura acumulada alrededor de los contenedores que no dan abasto, da cuenta de ello.Al igual que lo manifestado días pasados desde la Unidad Municipal N°3 por el tema de la rotura de los camiones recolectores, este jueves el Jefe de Departamento de la Unidad Municipal N° 2, que comprende la zona oeste, dio cuenta que también están teniendo serios problemas para cumplir con el servicio.En tal sentido, Adrián Morato, indicó al programadeque "estamos teniendo problemas con los vehículos. Hasta ayer teníamos dos compactadoras y a la noche se rompió una".En lo que respecta al turno mañana, desde la Unidad. "Con suerte podemos hacer dos", indicó.Sobre el estado de las unidades, Morato señaló que"Hace un tiempo que venimos sufriendo este problema y, nosotros también nos vemos perjudicados.", remarcó., dijo y explicó que en el turno mañana se pasaba por los barrios "día por medio, pero ahora cada dos días porque el tiempo no nos da. La única máquina que tenemos termina a las 15, y enseguida empieza el turno noche, no para y así se terminan rompiendo".Los empleados presentaron una nota al intendente por el estado de las unidades y la faltante de elementos de trabajo,, expresó finalmente Morato.