Pequeña niña de dos años fue mordida en el rostro por el perro de la familia

Una niña de dos años de edad fue atacada por el perro de la familia en su vivienda de la localidad de General Galarza, en el departamento Gualeguay. El can le produjo serias lesiones en el rostro y la pequeña fue trasladada al hospital materno infantil San Roque de la capital entrerriana, donde este martes, fue intervenida quirúrgicamente.Según explicó el padre de la menor, la pequeña salió al fondo de la vivienda y se acercó al perro que estaba atado, que la atacó inesperadamente y le provocó heridas en el rostro, dijo Lucas Ferreya al dialogar conPor otra parte, el joven señaló que la pequeña iba a ser sometida a una cirugía reconstructiva, pero sufrió una convulsión, por lo que debieron realizar estudios más profundos antes de realizar la intervención. Aunque posteriormente, se confirmó la niña se encontraba fuera de peligro."En un mínimo descuido, ella salió al fondo y el perro la mordió pero no sabemos por qué reaccionó así, parece que no la conoció", dijo Lucas y agregó que "es un perro grande", afirmó aunque no se refirió a la raza del mismo."Cuando la estaban cociendo, ella convulsionó y por eso le tuvieron que hacer estudios. El médico me dijo que está bien y le van a hacer cirugía plástica para que no le quede mal la cara", contó el padre de la niña.Tras el ataque del perro de la familia a la pequeña niña de dos años de edad, el padre de la menor, reflexionó sobre lo sucedido y decidió no tener más perro en su domicilio. "Ahora, no se puede tener más perro, yo después de esto no voy a tener más", concluyó.