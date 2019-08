Abuso sexual infantil: "Lo principal es creerle a las víctimas"

Policiales Procesaron a 11 sospechosos por someter a terribles vejámenes a tres hermanitos

Once personas, la mayoría oriundas de Oro Verde, y otras de Paraná fueron procesadas por los presuntos delitos de Corrupción de menores, Abusos sexual simple, Abuso sexual con acceso carnal y Abuso sexual agravado. Entre los acusados hay dos policías y el resto comerciantes.Por el grave hecho, está imputada toda la rama familiar materna de las presuntas víctimas, que fueron tres niños que tenían entre 4 y 5 años cuando habrían comenzado los hechos investigados.y sostenerlas en lo que van contando.".Sobre el caso puntual, que se conoció este martes, señaló aque "estos chicos, mientras fueron creciendo y soportando estas aberraciones, recordaron por alguna circunstancia yy van entendiendo que lo que han sufrido es un abuso de poder; y en este caso también hubo un abuso de poder de la justicia por no indagar, por no actuar lo suficiente". Y agregó:, afirmó Romero.Si bien la Asociación Asi Basta no cuenta con gabinete para atención de las víctimas, "acompañamos en el caso de los juicios. Respondemos consultas, orientamos y acompañamos, porque simplemente el estar ahí y decirles yo te creo, yo te apoyo significa mucho para las víctimas", dijo finalmente.