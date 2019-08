Taxistas se reúnen con la comuna por tarifas y control a remises

Los taxistas fueron convocados por las autoridades municipales para este miércoles 28 de agosto a las 9, en las oficinas de Cinco Esquinas. Así lo informó Carlos Gareis, integrante de la comisión normalizadora de la Cámara de Taximetristas.



Participarán un integrante por cada agrupación, es decir, "la Cámara Taximetristas, la Cooperativa, la Asociación Taximetristas, el sindicato y los taxis libres", detalló Gareis. Los recibirán el secretario Seguridad y Transporte de la Municipalidad, Ricardo Frank, y el director de Transporte municipal, Carlos Domínguez.



El taxista comentó a esta Agencia que el punto principal que plantearán en el encuentro es la quita de las obleas identificatorias a los remises. "Estamos peleando para que se las saquen, para que ellos empiecen a cumplir la ordenanza real del remís, que dice que no deberían tener ninguna oblea", recordó Gareis y lamentó que actualmente "son prácticamente un taxi paralelo".



"La quita de la oblea es nuestra meta principal, porque eso nos dará mayor cantidad de viajes y eso, de alguna manera, compensa la falta de aumento de la tarifa", subrayó el integrante de la Cámara de Taximetristas.



Pedido de aumento



Otro de los puntos que se plantearán en el encuentro de este miércoles es la suba de la tarifa, algo que se viene pidiendo desde principios de julio. Actualmente la bajada de bandera se ubica en 38 pesos y en 2,25 pesos la ficha.



"Antes de este desfasaje la idea era llevar a 43 pesos la bajada de bandera y 2,75 la ficha", recordó Gareis en referencia al pedido presentado hace dos meses. Comentó que ahora llevarán ese mismo pedido para que se aplique lo antes posible. "Podría ser a partir del 5 de septiembre, para darles tiempo a confeccionar el decreto correspondiente y hacerlo firmar", señaló el taxista.



"La idea es que se fije esa tarifa hoy, no para recuperar la pérdida, sino para luego hacer otra recomposición en diciembre y llevarla a 48 y 3 pesos", explicó Gareis. "La idea es cerrar mañana las dos recomposiciones, así no tendremos que volver a reunirnos de nuevo en diciembre para cerrar tarifas".



Por último, mencionó que también se abordarán otras cuestiones, por ejemplo "el tema paradas, que las utilizan los automovilistas por falta de demarcación y cartelería". (APF)