Fracasó la reunión paritaria municipal porque el Ejecutivo pidió una prórroga

Fracasó la reunión paritaria municipal que estaba prevista para este martes por la mañana debido a que el Ejecutivo pidió una prórroga.



La secretaria General de la Asociación del Personal Superior (APS) del municipio, Alejandra Levrand, indicó a Elonce TV que denunciaron en Trabajo "el incumplimiento del acta de parte del presidente municipal que había firmado sentarse a dialogar con nuestra entidad en junio y nos ha dilatado en el tiempo".



"Pasadas las 10 de la mañana, el Ejecutivo municipal hizo un pedido de prórroga por cinco días dada la situación financiera y el informe de Hacienda. Nuestra entidad gremial, defendiendo el bolsillo de los trabajadores, pedimos que la prórroga sea de dos días y el que jueves nos presenten una propuesta clara con una recomposición salarial", informó.



Levrand además cuestionó el veto del intendente a la ordenanza sobre antigüedad. "Enérgicamente estamos del lado de los trabajadores. El salario no aguanta más y si Varisco no escucha, haremos sentir las voces de los trabajadores. El último aumento fue brindado unilateralmente en mayo", expresó.



Adelantó que si el jueves no se concreta una reunión con el Ejecutivo "las bases decidirán qué hacer", a la vez que hizo un llamado a todos los gremios porque "tenemos que unirnos por un salario digno". Elonce.com