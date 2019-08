Una yegua se cayó en una zanja y tras varias horas la rescataron: "Está grave"

Algunos vecinos lograron sacarlo pero debido al esfuerzo y desnutrición no se levantaba. Se trata de una yegua tostada, adulta, sin marca ni señal.Jesica Gillij, presidenta de la fundación "Mi Reino Por Un Caballo", contó aque la yegua "se encontraba en la zanja, unos vecinos solidariamente la sacaron del lugar. Estuvimos unas tres horas intentando que se incorpore por sus propios medios pero no hubo forma que esto ocurra".", aseveró.De la misma manera, indicó: "Fue un despliegue impresionante, hubo mucha colaboración de vecinos, de la policía, de bomberos"."No sabemos quien es el dueño. No hubo intervención judicial ya que el fiscal Abraham decidió que no era competencia de él, ya que el animal estaba en un espacio público, abandonado. Debido a esto se van a iniciar acciones administrativas desde el municipio de Paraná", aportó.