"Sin novedades" a una semana de la desaparición de joven en Paraná

Juan Cruz Gutiérrez Dono es de estatura alta, morocho, fornido, de pelo corto, lacio y negro, con tatuajes en la espalda en otro idioma desde la nuca hasta la cintura; en el brazo derecho tiene tatuados los cambios de un auto, una cruz en el pecho y una zorra con una flor en la altura intercostal derecha.Al momento de su desaparición se encontrabaUna de las hermanas de Juan Cruz, en diálogo con, mencionó que"Lo sigue buscando la policía, lo seguimos buscando nosotros, pero hasta ahora, no hay nada. Pedimos que cualquier persona que sepa algo, que lo haya visto, que nos lo haga saber, que llame a cualquier comisaría", dijo Jorgelina.y no se supo más nada de él.Tras la denuncia policial, los efectivos concurrieron al domicilio con perros, aunque "no se hallaron rastros".que decía "Rosi, papi, los quiero mucho, no me busquen. Besos". Luego del hallazgo de esta carta, realizaron la denuncia de su desaparición.Cualquier información sobre el paradero de Juan Cruz Gutiérrez Dono puede suministrarse al 911; a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial, comunicándose al teléfono 0800 444 6372; a la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos (0343 4374726), a la División Minoridad (0343-4209195), o a la Comisaría Tercera 4206223.