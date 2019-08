Mujer e hijas golpeadas: El COPNAF explicó por qué no interviene

Tras la difusión de la desesperante situación de Luciana Villalba y su familia, quienes son víctimas de terribles hechos de violencia de parte de familiares que viven a media cuadra de su domicilio, el director de Restitución de Derechos del Copnaf, Ariel Villanueva, relató aque "tenemos una intervención el año pasado a raíz de un informe que nos presentaron de la escuela donde concurren las hijas de esta señora. Hubo intervención, se accedió al grupo familiar. Los padres se mostraron predispuestos a abordar la situación. Se sigue acompañando a la familia, pero no hay una intervención porque no hay una vulneración en el seno familiar. Es un conflicto entre vecinos-familiares que queda en manos de la Policía y la Justicia", explicó."Como organismo de protección evaluamos si existe riesgo de cuidado en el seno conviviente familiar. Si no existe riesgo con quienes conviven ya pasa a ser una cuestión de seguridad por lo que pasa a ser un tema de la Policía y la Justicia", argumentó.Interrogado acerca del pedido de ayuda que una persona intentó hacer por este caso al 102 y que fue desestimada, el funcionario se excusó diciendo: "Si es una cuestión de seguridad hay que comunicarse al 911 u a otra dependencia policial".Según pudo saber este medio, una persona se comunicó para alertar sobre una situación de violencia de la que era víctima esta familia anoche y recibió como respuesta que debía ir al lugar donde estaban ocurriendo los hechos para que le recibieran la denuncia.