Quedó inaugurado el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón en Paraná

"Un logro después de mucho tiempo"

Este jueves el gobernador Gustavo Bordet dejó inaugurado el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón; en esta fecha en la que se cumple un nuevo aniversario del renunciamiento histórico de Evita.El museo, ubicado en dependencias de la Escuela Hogar de la capital entrerriana, estará abierto al público de martes a viernes, de 9 a 16 y los días sábados de 14 a 18.El acto de inauguración contó con la presencia de la sobrina nieta de Evita, Cristina Álvarez Rodríguez, actualmente diputada nacional, quien señaló que "estar hoy acá es una emoción muy grande, primero porque es un día especial porque hoy es 22 de agosto y todos recordamos ese renunciamiento histórico de Evita en la 9 de Julio, ante 2 millones de personas, donde el pueblo le pedía que fuera la vicepresidenta junto a Perón"."Esa lucha es la que nos trae a este presente, recuperando la memoria, nosotros somos un pueblo de pie, en movimiento; y hoy acá en Entre Ríos estamos recordándola recuperando patrimonio público; y la verdad que a la universidad, a todos los ministerios que han trabajado, a la decisión del gobernador y al amor de todos los que vivieron esta casa, les quiero decir que estoy muy emocionada", afirmó.Y agregó: "A Eva se le pueden hacer muchos homenajes, pero este homenaje va a permitir que las futuras generaciones se acerquen a su obra; y la obra no es mito, no es mentira, no es ficción, no es marketing; es obra absolutamente construida y real, que bregaba por la justicia social y por un mundo con más igualdad. Esos son los valores que nosotros hoy reivindicamos en el Museo Evita de la ciudad de Buenos Aires, también lo hacemos en su casa natal en el museo Los Toldos; y ahora lo hacemos acá en Paraná, en esta escuela Hogar maravillosa que sigue siendo un espacio que protege a los más chicos, a los más ancianos y que cuida también a los más vulnerables".Hugo Emeri trabajó durante 40 años en el complejo hogar, 11 de los cuales fue Capataz General.Tras la inauguración del Museo no pudo ocultar su emoción y en diálogo condio cuenta el por qué: "Son 30 años que vinimos peleando por esto"."Para mí y para muchos compañeros que ya se han ido, esto es un sueño, es algo muy importante", señaló y brindó más detalles de lo que se exhibe en el lugar:La Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones de la provincia encaró numerosos trabajos en lo que era la casa del director, entre ellos una reparación integral de la cubierta de los techos, inclusive estructura.Además, se levantaron los pisos de madera, se renovaron las aberturas, respetando los diseños originales, y se hicieron los revoques de las paredes.También se repararon cielorrasos, muros, contrapisos y carpetas que se presentaban deterioradas.Por su parte, la Secretaría de Modernización de Estado, Ciencia y Tecnología se ocupó de la digitalización de 380 actas históricas de recepción de artículos y herramientas que fueron enviadas desde la Fundación Perón entre 1954 y 1955, y de 170 planos de la construcción del Hogar Escuela que contempla el periodo 1950-1957. De esta manera, se pone en valor la relevancia histórica de estos documentos.Se trata de 380 Actas de Recepción de artículos y herramientas que fueron enviadas desde la Fundación Eva Perón y que datan de los años 1954 y 1955, además de 170 planos que van desde 1950 a 1957.La digitalización de las actas históricas fue organizada en 10 categorías, y contempla artículos de bazar, juegos, medicina y herramientas para oficios, entre otros. Las actas de recepción son la copia triplicada de las actas. Estas actas es parte del total, dado que al resto se encuentran contaminadas y se les está aplicando un tratamiento para estabilizarlas. Algunos de estos artículos todavía se encuentran en el establecimiento y seguro formarán parte del museoPor otro lado, también se digitalizó los Planos de Construcción del Hogar Escuela, los que según el personal a cargo de la preservar la documentación, es la única provincia donde aún se conservan los originales en su totalidad y en buen estado general. Hasta ahora se han digitalizado aproximadamente 170 planos. Las fechas que figuran en los mismos van desde 1950 a 1957.