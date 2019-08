Se demoraría la floración de los lapachos en la ciudad: Las posibles causas

Sus características flores acampanadas rosadas, dan vida a cualquier paisaje. Ya sea en las copas o formando colchones al caer al suelo, generan una vista espectacular. Son árboles originarios de la selva de Misiones, la yunga de Salta y Tucumán.En Paraná, los lapachos rosados son un emblema y se los puede ver, principalmente, en el Parque Urquiza, calle Alameda de la Federación y Avenida Ramírez. Pero no son los únicos: hay uno amarillo en la zona de la Costanera y uno blanco en Avenida Ejército.Pero a un mes de la llegada de la primera,durante la estación más linda del año.Al respecto, el Ing. Agr. Carlos Morbidone, subdirector del Vivero municipal de Paraná, confirmó ael programa que se emite porque el"es una planta epifita, lo que significa que está apoyada sobre el aire, por lo cual,; no le saca la savia ni ningún nutriente al árbol"."Hay tres especies de clavel del aire más visibles en nuestra zona: una es la que florece en colores azul y rojo, de hojas grandes; la otra de hojas más chiquitas, que es la que se ve sobre los lapachos, y una tercera a la que se le dice barba de viejo porque las hojas finitas cuelgan y se la puede ver en los cedros de plaza Alvear", detalló el ingeniero.En la oportunidad, Morbidone aclaró que. Aclaró además que estas plantas "no tienen un crecimiento invasor de un año a otro".Consultado al agrónomo sobre las consecuencias del clavel del aire sobre la floración de los lapachos, éste remarcó que ese no es el único factor.y las heladas más fuertes se dieron hace unos días atrás", detalló.Fue ese sentido que Morbidone rememoró que,junto con los aromitos que acompañan la floración en simultáneo"."La floración de los lapachos y el jacarandá son un emblema de la ciudad", destacó.