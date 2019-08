Búsqueda desesperada de joven: "Te queremos de vuelta con nosotros"

Policiales Crece la preocupación por el paradero de un joven en Paraná

Al momento de su desaparición se encontraba vestido con un pantalón azul de grafa, un pulóver de lana marrón claro con líneas grises a los costados, una gorra polar roja y borceguíes de trabajo.dialogó con sus hermanas.Rocío indicó que como"."Estamos buscándolo por todos lados, nadie sabe nada,", manifestó una de sus hermanas.Del mismo modo, agregó: "Llegó de hacer una mudanza, le pregunté si ya había terminado, me dijo que sí, pero que se iba a hacer una changa en lo de un amigo. Se puso el pantalón de grafa, los borcegos, poulover marrón con líneas grises, la gorra roja y se fue.".Reconoció que", resaltó."A él le gusta hacer ejercicio, iba al parque a dónde estaban los juegos para hacer ejercicios. Le gusta caminar, escuchar música", destacó respecto a qué hace cotidianamente Juan Cruz.Melina, su otra hermana entendió, al referirse a la carta hallada:"No nos podemos comunicar con él, de ninguna forma", manifestó.De la misma manera dijo: "No puedo creer que en todo Paraná, nadie lo haya visto. Hemos publicado en las redes sociales, lo han cubierto los medios. No puede ser que nadie sepa nada de él".Jorgelina, otra de sus hermanas contó que también lo buscan en Rosario, Buenos Aires, en Santa Fe, aunque hasta el momento "nadie sabe nada".Tampoco sus amigos conocen de su paradero. "", relató Jorgelina.", contó una de sus hermanas.De la misma manera, expresaron, dirigiéndose al joven desaparecido: "Juan Cruz estamos acá, vamos a estar siempre con vos". Piden que "no se preocupe por nada, que lo queremos de vuelta con nosotras. Mi papá y nosotras estamos preocupados por él".Cualquier información sobre el paradero de Juan Cruz Gutiérrez Dono puede suministrarse al 911; a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial, comunicándose al teléfono 0800 444 6372; a la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos (0343 4374726), a la División Minoridad (0343-4209195), o a la Comisaría Tercera 4206223.