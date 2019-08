Vecinos de barrio Paraná V manifestaron su preocupación por la falta de agua

Vecinos de la zona de calles Santos Domínguez y Artigas, en Barrio Paraná V, antemanifestaron su preocupación por la falta de agua."Hace días que venimos reclamando por la falta de agua, pero el 147 no atiende", se quejó Abel, un vecino. Y continuó: "Acá tiene que haber un sereno las 24 horas, porque nos es justo que nos levantemos a bañarnos y no tengamos agua"."Desde el domingo estamos sin agua. Y pareciera que estamos en la época de los Picapiedras, juntando agua en balde y calentando agua para poder bañarnos", comentó otra vecina."Lo más frecuentes es que no haya agua", reprochó, al tiempo que apuntó a los inconvenientes que genera la falta del suministro. "Los chicos no tienen clases en las escuelas; primero fue por el paro de colectivos urbanos, y ahora, por la falta de agua", lamentó."Y el dispensario también está con las cloacas tapadas, las tapas están reventadas y no vienen a arreglarlo", agregó la mujer."Desde el domingo que no tenemos agua, y hace dos días que no puedo lavar ropa", sostuvo una vecina, al tiempo que comentó que esta maña tuvo que bañarse echándose tarros de agua caliente."Yo dejé encendido el lavarropas y cuando regresé, estaba humeando. No se quemó porque alcancé a apagarlo", agregó otro vecino. "Queremos soluciones, de una vez por todas", sentenció.