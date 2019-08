Por la tarde se normalizará la provisión de agua tras inconvenientes en la Toma

Tras inconvenientes en la Toma Nueva, registrados a causa de la bajante del río, desde el municipio de Paraná confirmaron aque. Descartaron "faltante de agua" por la situación del Paraná., explicó el responsable del Centro de Integración de los Servicios Públicos, Roberto Sabbioni."No es la primera vez que esta bomba registra inconvenientes cuando hay una bajante del río tan pronunciada como esta", indicó, al tiempo que aclaró: "Implica el 20% de la potabilización del agua de la ciudad"."Ya está trabajando la bomba y seguramente,", anunció, al tiempo que estimó queEn la oportunidad, comentó que "además de este inconveniente, se producen taponamientos que hacen que la bomba no trabaje; por eso se pidió la colaboración de buzos tácticos para que bajen donde están las turbinas trabajen en esas trampas".aclaró Sabbioni. Al comentar quepor la bajante del río,"Las otras bombas están en condiciones de no tener inconvenientes", y si el río sigue en bajante, Sabbioni anticipó que "se seguirá trabajando para hacer un seguimiento y que esto no traiga consecuencia mayores".