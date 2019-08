Dueño de la estación de Cinco Esquinas explicó a qué se debe el cierre temporal

La obra en la estación

Juan Gregorio Torrealday, reconocido empresario del combustible en la capital entrerriana, se refirió a la noticia que se conoció este martes, sobre el cierre de la estación de servicios Esso ubicada en las Cinco Esquinas de la capital entrerriana.. Indicó además queCabe recordar que desde el año 2014, las estaciones Esso comenzaron a reconvertirse y funcionar bajo la denominación de Axion."Nosotros trabajamos toda la vida con Esso, y en este momento, hace bastante que venimos con la compañía trabajando en un acuerdo, en el que ellos (por la firma Axion), se iban a encargar de varias reidentificaciones sin costo y nosotros,Torrealday expresó que la empresa lo intimó a realizar la reconversión de la estación: "Hay mucha posición dominante de esta gente (dueños y accionistas de Axión), y este momento no les interesa.", relató.Además, sostuvo que la empresa se desligó del trabajo conjunto que llevaban adelante hace décadas. ", y ahora me largaron la mano", afirmó Torrealday.Sobre la situación del personal de la firma, subrayó que "Estoy en una preocupación muy grande, y he hablado con otras empresas, pero en este momento está muy complicado", explicó ay agregó: "lo que a mí me preocupa y me interesa es la gente, porque algunos se han despedido y otros se han ido por otros medios,", dijo en referencia a la petrolera.Sobre la posibilidad de incumplir el convenio con Axión y transformar su estación en "", dijo al barajar la posibilidad de mantener la estación con otra modalidad. "Estoy en ese dilema pero no puedo parar por un grupo de gente que tiene su antigüedad y respeto", afirmó Torrealday."Los activos son de la compañía, y ellos, en más de una oportunidad los han vendido y han pasado toda la responsabilidad al operador, pero ahora, se han dado cuenta que con venderlo no era suficiente y menos en lugares así", finalizó.