Cirqueros y malabaristas protestaron frente al municipio por contratos adeudados

Profesores de escuela municipal de circo "La risa" se manifestaron este miércoles frente a la Municipalidad de Paraná en reclamo del pago de contratos adeudados.



"Reclamamos por nuestros contratos porque estamos trabajando sin ellos. Los contratos vencieron en junio, con lo cual, hace dos meses que estamos trabajando sin recibir ninguna respuestas de Cultura del municipio", apuntó a Elonce TV, una de las profesoras de circo, María del Lujan Molina.



La escuela municipal de circo "La risa" funciona desde hace unos 13 años en el centro cultural Gloria Montoya. "Somos una gran familia, tenemos más de 100 familias comprometidas y queremos que nos reconozcan", señaló Molina, al tiempo que remarcó: "La escuela sigue prestando funciones gracias a las acciones del colectivo".



De acuerdo a lo que comentó otra de las profes, María Elena Vázquez, los afectados por la falta de pago "son 12 contratados y talleristas dependientes de la secretaría municipal de Cultura".



"No es la primera vez que nos sucede esto. Estamos en una situación de precarización laboral, la mayoría de los artistas, al igual que trabajadores y obreros que atraviesan por situaciones similares", destacó Vázquez.



"No hemos tenido respuestas a solicitudes realizadas, y no hemos sido atendidos. Tampoco se ha solicitado la partida presupuestaria correspondiente", apuntaron. (Elonce)