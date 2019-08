El Ventilador: Algunas opiniones sobre el consumo y el transporte en la ciudad

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Colectivos

Una de las medidas anunciadas luego de la turbulencia económica que generó la disparada del dólar, fue la quita del IVA de los alimentos de la canasta básica. ¿Cómo controlar si efectivamente se ofrecen con el descuento?-"Que vergüenza. Hablan del fideo, del pollo, dicen del aumento del Anses. Es un diablo el presidente, una vergüenza que una garrafa cueste 470 pesos".-"Acabo de comprar en un drugstore de mi barrio (Mariano Moreno) y me dijo que tiene el aceite, la yerba y la leche sin IVA. Mañana le llega el azúcar".-"Entre tantos supermercados que recorro para ahorrar, me lo gasto de nafta o de colectivos (ahora que vuelven a andar)".-"Yo soy remisero y lleve a un chino. Le pregunte si ellos descontaban el iva y me dijo que no porque todo era mentira".-"El gobierno se queja pero en estos 4 años subió de 80 a 400 pesos el impuesto inmobiliario y nadie dijo nada. Es hora de que devuelvan algo ya que no han hecho nada".-"Yo no tengo auto y a pie con el carrito de mano recorro cuadras y cuadras de un chino a un DÍA y de ahí al Carrefour".-"Es una vergüenza que los argentinos, produciendo alimento para 400 millones de personas, andemos mendigando para comprar medio kilo de harina. Este país está así culpa del presidente Macri".-"Chicos, lo de la leche es verdad. Ayer estaba 38 pesos y hoy 48. Y los fideos estaban 77, el mismo precio que estaba desde hace un tiempo largo. Tengo los tickets".-"Y al chino que está en mi país lucrando ¿nadie lo va ir a controlar? Qué generoso mi país".-"Todas estas medidas del gobierno globo, son para la gilada".-"Las empresas expendedoras compensan los aumentos de la devaluación de la moneda, quedándose con el IVA. Mariano lo puede explicar mejor, pues un mensaje de texto no es fácil".-"¿Cómo hago para denunciar porque en el supermercado chino "La familia" que esta sobre Caputo y Jorge Newbery? No tienen ningún producto sin IVA y de lo contrario a esto subieron todos los precios".-" Con esto del IVA gana el gobierno. Todos los artículos ya aumentaron. Y van a seguir en aumento".-"La verdad no entiendo. Criticaron a Macri porque el trabajador pagaba ganancias y había prometido sacarla. Pues subió el mínimo no imponible y todo el mundo llora por la coparticipación".-"Me encanta verlos debatir y les pregunto: después del 10 de diciembre ¿qué van a decir? ¿Algún argentino va a ser rico o salir de la pobreza? ¿O a quién le van a meter la culpa después que se vaya Macri?".Los colectivos volverán a "rodar" este miércoles, después de que esta mañana la empresa efectivizara el pago adeudado de salarios y aguinaldo que reclamaban los empleados.Aulas vacías, comercios sin clientes, oficinas públicas con reducción de horarios, faltas justificadas y una inusual postal que comenzó a crecer en las calles: se incrementó notablemente la cantidad de motos y salieron a rodar cientos de bicicletas.-"Levantan el paro, re bien. Ahora Agmer anuncia que hay asambleas en todas las escuelas, pero de casualidad se arregla algo, y vienen otros a molestar a los ciudadanos".-"No tienen idea los responsables del daño que el transporte le hizo a los usuarios. La gente tendría que hacerle juicio a quien corresponda".-"¿Y el mes que viene no irá pasar lo mismo? Los choferes parecen empleados públicos, si la provincia les paga el sueldo".-"Es una buena idea la de los mototaxis. Es la inteligencia argentina para tener un ingreso. Los felicito y espero que el Estado genere las leyes para que continúen".-"Me encantaría movilizarme en bicicleta, no lo hago por miedo a que me la roben".-"Somos Paraná, acá todo es atípico. No sabemos ni caminar, por Dios. No se respeta el carril de colectivos, imagínense una bici-senda".-"En Entre Ríos, el sector privado subsidia a los empleados estatales (docentes y ATE) que tienen cláusula gatillo. Nos suben los impuestos y como cobran aunque no vayan a trabajar son los grandes beneficiados. Los docentes les dicen que no vayan a los chicos. Por asambleas, o por los colectivos, o porque llueve total, cobran igual".-"Que hagan como otros países, las huelgas las hacen trabajando y no les cobran el boleto al pasajero porque la culpa no el del chofer, sino de la empresa".-"Con respecto a las escuelas, muchos docentes mandaban mensajes de que no iban y más de uno se enganchó del paro porque días anteriores iban en auto".-"Soy empleado bancario y en estos días empleé una nueva moda: zapatillas y traje. Voy y vengo caminando, señores. Obviamente, con los zapatos en la mochila. Gracias por tratar estos temas que nos afectan a todos porque nadie piensa en los vecinos afectados por la falta de transporte".-"Si puede el señor de moto taxi decir cómo se lo puede llamar para el servicio".-"El problema de caminar tantas cuadras o ir en bici a trabajar es la inseguridad y que no se puede llegar a trabajar transpirado".-"En todos estos días perdí un kilo de tanto caminar. No me da el presupuesto para cargar nafta ni para la moto. El transporte, lamentablemente, es un mal necesario".-"Estaría bueno que los moto taxi lleven una bandera o algo que los destaque para que los respeten. Y felicito a los ciclistas que aparte de hacer ejercicio, ahorran y no contaminan. Está mucho más silenciosa la ciudad y menos enmarañado el tránsito. ¿Será que tampoco se ven inspectores y eso hace más fluido el tránsito?".-"Con lo que está pasando vas a confiarte en subir a una moto ¡ni loco! Está muy desconfiada la gente".-"Quiero decirles que me compré una bici con casco, linga y luz. Aunque trabaje en SUBE, no pienso volver a usar el colectivo. Porque los empresarios quieren todo gratis a raíz de los subsidios. Salvo por cuestiones extremas, por salud fundamentalmente".