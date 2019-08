El Ventilador: opción gasolera, "la ciudadanía sobre dos ruedas"

"Hay gente que no usaba la moto y estas semanas la hizo arreglar"

Este histórico paro de colectivos en la capital entrerriana modificó durante dos semanas el normal desarrollo de las actividades de sus ciudadanos.Aulas vacías, comercios sin clientes, oficinas públicas con reducción de horarios, faltas justificadas y una inusual postal que comenzó a crecer en las calles: se incrementó notablemente la cantidad de motos y salieron a rodar cientos de bicicletas.Si privados o estatales, si colectivos o combis, si más ramales de trenes, si autos particulares con tarifas diferenciadas con UBER o Cabify, todas son opciones que se pusieron sobre la mesa.Pero...La opción de las bicicletas nunca tuvo muy buena prensa en la ciudad de Paraná, debido a sus calles con grandes pendientes en subida.Sin embargo, son los mismos bicicleteros quienes afirman que el incremento que tienen en arreglos y ventas de estos rodados, desde el conflicto con el transporte urbano, es enorme.Más allá de la importante y evidente necesidad de ramales de colectivos para unir las localidades de toda el área metropolitana, esas otras opciones para manejarse dentro de la ciudad... ¿llegaron para quedarse?, explicó que ""., es el medio más económico", dijo.Asimismo, indicó que "mucha gente ha guardado su moto ya por ser muy mayor, por sufrir alguna enfermedad u otro motivo. Pero hay gente mucho más joven que nos llamó para que vayamos a ponerla en condiciones.Con la cantidad de gente que hay en la ciudad puede convivir tranquilamente un servicio de transporte con sus cuentas equilibradas, las motos, los autos y las bicicletas", comentó., señaló que ""."Primero tuvimos problemas con los taxis, que vieron una competencia desleal por el tema de tarifas. Son transportes diferentes, nosotros buscamos una alternativa.", dijo.Asimismo, indicó que ""."Tratamos de hacer tarifa por anillo de zona, un 40% menos que un coche de alquiler.", manifestó."Los clientes habituales son de 20 a 40 años. Tenemos una señora que es enfermera y cuida adultos mayores, pasó el número a sus grupos de WhatsApp y ahora nos llaman todos. Tomamos reservas para hacer los viajes", remarcó.Explicó que "Por eso si nos dan una habilitación queremos hacer un seguro para mototaxis, que una compañía agarre una ordenanza que se legislaría y tome esa ordenanza para darnos el seguro. El seguro que tenemos hoy cubre pasajeros transportados"."Si alguien quiere trabajar en nuestra empresa pedimos el curriculum, antecedentes, papeles en regla de la moto. Arrancamos en las motos 110 cc. Desde la empresa no les cobramos comisión de lo que ganan. A las dos partes les damos un beneficio sin ganar ni un peso", informó.mencionó: "Desde hace doce años que tengo el comercio. Desde hace diez años viene aumentando la venta de bicicletas."."Todo aumentó tanto y los sueldos se han quedado, cuesta darle la solución de crédito a la gente. Si bien es cierto que la bicicleta tiene un costo mucho más inferior de lo que es una moto", aseveró.Al ser consultado sobre"En la línea de bicicletas infantiles, si hay nacionales. Pero", puso relevancia el comerciante.Una bicicleta para adultos, de líneas nacionales, está rondando los 8500 pesos, aportó. "Es la más estándar", acotó.Dijo asimismo que "no me gusta llamarlo alternativa". "Hay gente que al hecho de movilizarse en bicicleta lo tiene como un medio de vida., expresó.Manifestó que desde su comercio fomentan "el cicloturismo"."Organizamos eventos, sacamos gente que incluso con discapacidad, que antes no tenían la forma de integrarse, como chicos ciegos, ahora la tienen. Hacemos todo lo posible para fomentar el uso de la bici", destacó.Torres apuntó: ", no solo respecto de la bicicleta, sino a todos los transportes"."Todos los años voy a la Expo Bici que se hace en Palermo, en esa ciudad hay bicisendas, semáforos, hay estaciones móviles, hay un montón de cosas que han copiado de Europa. Nosotros estamos muy lejos de eso", hizo hincapié.relató que "se incrementaron las consultas" en estos últimos quince días. "Lo notamos en los salones. Tenemos un salón en Paraná y otro en Santa Fe. El problema de los colectivos atañe a Paraná, así que sí, vimos que se incrementaron las consultas y tuvimos más ventas", mencionó.", indicó.Del mismo modo dijo: "Tenemos relativamente medido lo que el usuario usa el servicio de colectivos durante el mes, con lo que esCuando se acerca a lo que el usuario de colectivo gasta por mes, empieza a subir la venta"."Toda esta situación que pasó, atenta contra el crédito. A nosotros como negocio, nos resulta difícil acceder a crédito", aportó.Parte de lo que a nosotros nos devolvía la ´fabrica, en concepto de gastos que generaba ese interés que un poco absorbían ellos y un poco nosotros, lo cortaron.".Puso relevancia en que "Tal vez la cubierta y el tapizado es argentino, pero no el motor".