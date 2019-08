Dos semanas sin colectivos: Día clave para definir si se levanta el paro

Desde el municipio ratificaron que hoy se verá acreditado el aporte de 12 millones de pesos que el gobierno provincial giró el viernes a la comuna para que se lo deposite a las empresas. Luego, éstas deberán saldar la deuda que mantienen con sus empleados a cada cuenta sueldo.Cabe recordar que el pasado viernes, el Gobierno provincial realizó un adelanto de aportes para ayudar destrabar la situación. Se trata de 12 millones de pesos que Provincia depositó en las cuentas municipales a fin de que sean girados a Buses Paraná, para el pago de salarios a los trabajadores.Desde la Municipalidad de Paraná indicaron que hasta hoy, cuando vuelva la actividad bancaria, no sería posible transferir ese dinero a las empresas de colectivos.para las empresas por cuanto existe "un déficit de $16 millones mensuales". Las cuentas para los empresarios cerrarían si a los $12,7 millones que aporta la Provincia, más los $5 millones que la Nación transfiere a la Municipalidad y una tarifa a $29 se le agregaría un aporte extra mensual de $16 millones.En tanto, el secretario Seguridad y Transporte de la Municipalidad de Paraná, Ricardo Frank advirtió que si la empresa concesionaria del transporte urbano de pasajeros (Buses Paraná) no gestiona recursos genuinos, aunque se levante el paro de choferes,"Los recursos deben ser genuinos, proveniente de fuentes que no afecten al contribuyente, que la empresa debe conseguir para que el sistema siga funcionando. Pero esta solución debe ser a largo plazo, sin parches municipales ni provinciales", indicó.Siempre hablando en potencial el secretario dijo que si el servicio se retomara hoy,Frank recordó que cuando se firmó el pacto fiscal y se aprobó el Presupuesto se dejaron sin efecto los subsidios que ingresaban a las empresas para que las tarifas no aumentasen. "Políticamente se debería haber hecho un análisis serio para saber si los municipios podían afrontar las consecuencias de esa quita de subsidios. Pero no se consultó a los municipios, ni siquiera a los de mayor volumen de pasajes, como Paraná con 110.000 pasajes diarios". Tampoco se evaluó si la readecuación de tarifas era viable y a qué precio sería.Juan José Solaro, delegado de base de UTA Entre Ríos, contó aque "hasta ahora, estamos esperando para saber cómo se va a hacer con el tema del dinero que llegó a la Municipalidad y que no pudo ser depositada a la empresa", explicó el representante.Sobre el adelanto que podría depositarse este martes en las cuentas de la empresa y un eventual pago de la deuda a los trabajadores, Solaro sostuvo: "hay que ver si los empresarios pagan a los trabajadores y en condición de qué lo depositan, porque ellos, también nos están debiendo los días de paro del mes pasado", dijo a Elonce y agregó que "si ellos, tienen la postura de no pagar el dinero que nos deben, no creo que el conflicto se destrabe fácilmente", remarcó el delegado de UTA.Al ser consultado por el largo conflicto que afecta a miles de paranaenses que se ven imposibilitados de abordar los colectivos para concurrir a su trabajo, escuela o universidad, desde UTA, esperan que se destrabe el conflicto con la acreditación del adelanto otorgado por el gobierno provincial.En referencia al posible fin del conflicto, Solaro afirmó a Elonce que "todos los trabajadores, salimos de nuestra casa, pensando en que es el último día de conflicto, porque queremos volver a trabajar", remarcó.