Alumnos venden tortas fritas para juntar fondos para la recepción

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Alumnos de 6to de la escuela Ceferino Namuncura, de Paraná, vendieron tortas fritas para recaudar fondos para la fiesta de recepción.



Lucía Lescano, alumna, explicó a Elonce TV que "venimos a trabajar al Parque con nuestros compañeros y nuestros padres, ya que necesitamos dinero para la fiesta. Hacemos venta de tortas fritas frente a la Escuela de Aerobismo. Estamos todos los fines de semana desde las 12 a las 18.30. Salen 10 pesos cada una".



"Decidimos vender porque nos resulta más sencillo juntar el dinero por lo que cuesta una fiesta. La gente se suma a la propuesta porque son muy ricas las tortas. Nuestra recepción es el 6 de diciembre, hasta ahora vamos bien con el tiempo y la recaudación de dinero", dijo.



Comentó también que "fuimos estafados con el catering y tuvimos que cambiar de servicio a último momento. Por eso motivo ahora tenemos que recaudar más dinero, ya que se dieron incrementos por cambiar de contrato y demás".



En ese sentido, informó que "el hombre que se hizo responsable del servicio no figuraba como inscripto en la municipalidad. Nos decía que nos señaba un salón pero a último momento nos dijo que no, nos lo cambio y cuando fuimos el mismo salón estaba para tres escuelas. No sabíamos qué pasaba, le estábamos señando dinero y no teníamos respuesta ni tampoco el servicio que estábamos demandando. Rompimos el contrato porque no estaba cumpliendo con lo prometido. Solamente devolvió una parte de lo que se le entregó de dinero". Elonce.com