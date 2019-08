Hablaron las operadoras del 911 que asistieron al papá del niño quemado

Paraná Evoluciona el niño quemado con agua caliente tras ser sometido a una cirugía

En la tarde de este domingo, un niño de 3 años padeció graves quemaduras en su cuerpo al tirarse encima una olla con agua hirviendo. El pequeño se encontraba en su vivienda de calle 19 de Abril y Záccaro de la capital entrerriana y habría abierto la puerta del horno para intentar trepar a la cocina.Fue en esa circunstancia en que el líquido cayó sobre parte de su cuerpo, y de inmediato sus padres llamaron al 911.dialogó con la agente Lucía Suárez (telefonista) y la Sargento 1ª Natalia Gamboggi (de la sala de Despacho), quienes fueron las que recibieron el llamado que alertaba sobre el accidente doméstico y guiaron al padre del pequeño."En horas de la tardey manifestó que su hijo se había quemado con agua hirviendo. Como se hace en estos casos, se le pidió la dirección, intentando que él me escuchara para poder orientarlo en lo que tenía que hacer ya que tenemos conocimiento en primeros auxilios", expresó Suárez y prosiguió:Mientras el padre del menor era orientado, un móvil se dirigía al domicilio junto con la asistencia médica, tras lo cual procedieron a trasladar el niño al hospital San Roque.Se supo que los primeros auxilios que recibió Valentín fueron importantes y evitaron que las consecuencias de las quemaduras fueran aún más graves. ", pero a través de un teléfono tratamos de orientar tanto al personal de la calle como a la gente que nos llama. Tratamos de hacer lo que podemos a través de una línea telefónica", dijo Suárez.Además, desde el 911 se arbitraron todos los medios para que Valentín llegue lo más rápido posible al hospital de niños, disponiendo la apertura de calles a través de las moto-patrullas para el paso de la ambulancia.Por su parte, la Sargento 1ª Natalia Gamboggi, mencionó que "a medida que iba recibiendo el llamado telefónico, se iba comisionando personal policial y automáticamente efectuándose los cortes de calles para que la ambulancia llegara con prontitud al nosocomio".En tal sentido, destacó que cuando se estable una comunicación con el 911 ", pero las chicas de telefonía se vuelven a comunicar para sacarle todos los datos posibles".Además hizo hincapié en queTambién destacó que no deben cortar la comunicación hasta que la ambulancia o la policía llega al domicilio."Son muchas las situaciones que vivimos aquí adentro, y hay que aprender a manejarlas", manifestó Gamboggi quien no pudo dejar de pensar en su hija que tiene la misma edad de Valentín, cuando escuchaba el pedido de ayuda de su papá.Finalmente, tanto Gamboggi como Suárez señalaron que