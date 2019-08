Gran movimiento vehicular en el Túnel Subfluvial: El domingo hubo colas

Acotó que el domingo "tuvimos una situación bastante particular. En horas de la tarde hubo un egreso de gran cantidad de vehículos lo que hizo que se originaran colas".Además, comentó que "la mayoría de la gente viene a distintos puntos de Entre Ríos. Hubo afluencia de visitantes provenientes de diversas provincias como Córdoba, Santa Fe o Mendoza. Muchos buscan termas y también conocer distintas localidades que han visto a través de Internet"."Lo de ayer a la tarde no lo esperábamos y aguardamos nuevamente mucha salida de rodados durante esta jornada", expresó."Multas se confeccionan a diario, a pesar de lo cual no son tantas, porque los conductores han tomado conciencia sobre el tema, en cuanto a la documentación y los controles de alcoholemia", declaró Báez. Sobre este último tema, admitió que "suelen advertirse principalmente durante las madrugadas".Interrogado acerca de las infracciones más comunes, especificó que son "el no uso de luces bajas y licencias de conducir vencidas".