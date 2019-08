Paraná Donó las maquinarias que eran de su padre a tapicero que perdió todo en incendio

Paraná Donaron una máquina de coser al tapicero de Paraná y pronto reabrirá sus puertas

Paraná Donaron un compresor al tapicero de Paraná que perdió todo en un incendio

Mirá la entrevista completa

Video: "Te llena el alma", asegura tapicero que reinaugurará gracias a la solidaridad

El 12 de junio, "una fecha que no voy a olvidar nunca", asegura el tapicero Mario Vera, tras el voraz incendio que consumió su vivienda y el taller ubicado en calle Río Negro, entre Avenida Almafuerte y Hereñú, de Paraná."Es un momento en el que se te termina todo", rememoró enel programa que se emite porVera, quien asegura que "no se cansa de agradecer" a todos quienes lo ayudaron después del lamentable episodio, "pidió perdón a la Policía porque en la desesperación por sacar sus herramientas de trabajo, ellos me salvaron la vida"."Yo no fui malo, y ayudaba a chicos. Y dos días después del incendio, cayó un chico con un carrito con tres bolsas de ropa. Lloré", aseguró."Me dijo `pedí en todos lados para usted´, y eran chicos que venían a buscar cosas del contenedor para comer. Yo los ayudaba y ellos llegaron con cosas.. eso te llena el alma", destacó.En la oportunidad, también destacó la donación de un cardiólogo infantil que presta servicio en el hospital de niños de Paraná, el Dr. Fernando Olmedo, quien le entregó las maquinarias y herramientas que eran de su padre. De hecho, la tapicería reabrirá sus puertas sobre calle Río Negro 464 bajo el nombre de "Nando", en homenaje al antiguo dueño.Agradecieron también a "Paula Jimena, una joven que compró una máquina nueva, de 40.000 pesos". Mencionó además, las donaciones de los integrantes del Club de Leones de Paraná, de la Sociedad Italiana, entre otros.Destacaron también las donaciones de vecinos de María Grande, Seguí, Crespo. "Todos siguen pendientes de nosotros, nos mandan mensajes", comentaron.Más adelante también rescataron el caso de un cliente que, el mismo día del incendio, les había llevado un asiento de camioneta, el que no se quemó porque estaba afuera."El cliente fue al día siguiente y no sabíamos cómo explicarle lo que había pasado, y él nos dijo que no iba a reclamar nada, sino a preguntar qué necesitábamos, qué herramienta necesitábamos.. y muchos clientes que también se acercaron a ayudarnos", valoró Vera.Hoy asegura que pasa por el frente de su casa, pero prefiere no mirar lo que quedó después del siniestro. "No quiero vender, por nada del mundo. Nací ahí, y ese terreno quedará para mis hijos", argumentó."Tengo más de lo que tenía. Me han dado tanto que no podés creer", remarcó el tapicero."Gente que llega, que no te conoce, y te dice `tomá´ y te abraza y llora con vos", evidenció el trabajador al dar cuenta de las donaciones recibidas."He recibido tanto que no tenemos más que palabras de agradecimiento", coincidió su esposa.