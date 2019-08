Se cumplirán dos semanas sin colectivos en Paraná: Esperan destrabar adelanto

El conflicto del transporte urbano de pasajeros en Paraná cumplirá este martes dos semanas sin solución, debido a que este lunes es feriado. Además, de afectar a trabajadores, alumnos y a la actividad comercial de la ciudad que sufrió un fuerte impacto, en el medio de las dos semanas que transcurren, los paranaenses no tuvieron colectivos para concurrir a las urnas y sufragar en las PASO."El dinero entró pero a esa hora, el Área de Tesorería de la Municipalidad se encontraba imposibilitada de realizar la transferencia a la empresa, porque el sistema no lo permitía", explicó Ricardo Frank, secretario de Servicios Públicos de Paraná.De esta manera, el municipio sostiene que este martes, cuando se cumplirán dos semanas de paro de UTA en la capital entrerriana por falta de pago a los choferes, podría depositar el dinero a la empresa para que cancelen la deuda con los trabajadores.Es que el pasado viernes, no se habría podido concretar el trámite, mientras que sábado y domingo no hay actividad bancaria. A ello, se suma que este lunes es un día no laborable, por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se traslada al lunes como feriado turístico y por lo tanto, tampoco hay actividad bancaria.Los trabajadores reiteraron que continuarán con el paro hasta que se acredite el dinero en sus respectivas cuentas. Cabe recordar que el servicio se encuentra interrumpido desde el martes 6 de agosto, y afecta a los usuarios de Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito."Cada día que pasa tenemos la esperanza que sea la última jornada de medida para poder empezar a trabajar. Lo único que queremos es agarrar los colectivos y salir a trabajar, además de cobrar como corresponde. No se está pidiendo nada extraordinario ni fuera de lugar", dijeron desde UTA a Elonce.