Usuarios padecen el día 12 sin colectivos: Qué falta para levantar el paro

"Hasta que la plata no esté depositada a los trabajadores, la medida sigue"



"El déficit mensual del sistema se extiende a 16 millones de pesos"

"Es inviable en estas condiciones continuar con el servicio", expresaron.En tanto, desde el municipio, Ricardo Frank, Secretario de Servicios Públicos, aclaró aque "la provincia en el día de la fecha transfirió, como adelanto financiero a la empresa, 12 millones de pesos al municipio. Más allá de todas las gestiones que se realizaron, la provincia giró el dinero en un horario por el cual no existe ninguna posibilidad de que en tiempo y forma el municipio lo pueda girar a las empresas. El martes el municipio lo va a girar a la empresa tal cual se ha pactado".A juicio del Secretario de Servicios Públicos "El conflicto del transporte público de pasajeros cumple este sábado, 12 días de paro y afecta a alrededor de 480 trabajadores de las empresas ERSA Urbano S.A y Mariano Moreno S.R.L que conforman Buses Paraná.En la medida de las distancias, muchas personas optan por caminar y en la medida en el que bolsillo lo permita, otros deciden recurrir a taxis o remises. Pero hay también una franja de la sociedad que ha optado por moverse en bicicleta."No hay respuestas todavía para los trabajadores, que es lo que venimos reclamando desde hace varios días ya. La empresa está debiendo las diferencias del aumento desde junio, julio, más las diferencias del aguinaldo, y unos días que la empresa ha descontado, que en la Secretaría de Trabajo se había comprometido a abonarlos", indicó este viernes el secretario gremial de UTA, Sergio Groh.De la misma manera aseveró: "A esos 12 millones primero hay que depositarlos en la cuenta de los trabajadores de acuerdo a lo que se les debe a cada uno de ellos. Podemos dar fe que a ese dinero la provincia lo transfirió a la municipalidad"."A través de una resolución, el Ministerio de Trabajo de la Nación ha otorgado el aumento para todos los trabajadores. A eso la empresa no lo ha abonado. Empezamos ahí con una deuda, y esto es de junio. En ese mes tenemos un 20 %, enjulio tenemos otro 20 %, más la diferencia de aguinaldo. Y lo que no se están acordando tampoco los empresarios son los 13.500 no remunerativos que todavía quedan sin pagar", expresó Groh.Del mismo modo, y al ser consultado Groh respecto de las declaraciones de los empresarios que indicaron que "no les deben nada a los trabajadores", dijo que "deberían explicar entonces para qué van a usar esos 12 millones de pesos que la provincia transfirió a la municipalidad. Se dicen y contradicen. Hay que aclarar las cosas. Lo único que reclamamos es lo que se les debe a los trabajadores".Hugo Ruiz, gerente general de ERSA, leyó el siguiente comunicado: "El transporte urbano de pasajeros en Argentina se sustentaba hasta diciembre de 2018 en un sistema donde el estado nacional aportaba al mismo un monto destinado a sostener el precio del boleto accesible en todo el país. Mediante la firma del Pacto Fiscal, a partir del año 2019, la nación traspasó a las provincias la responsabilidad de financiar el sistema, disminuyendo sensiblemente su aporte y comprometiendo a las provincias y municipios a garantizar la sustentabilidad del sistema, conforme lo dispone el artículo 11 de la Resolución 1085/18 del Ministerio de Transporte de la Nación"."Desde el inicio del nuevo sistema, el grupo ERSA ha podido seguir prestando normalmente sus servicios en todo el país, con más de 1500 unidades y más de 4600 empleados. Entre las plazas que presta el servicio, se encuentra el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, donde la Nación en forma directa aporta fondos al sistema; en la ciudad de Córdoba y Gran Córdoba, donde fondos adicionales son aportados por la provincia y el municipio, y actualizaron la tarifa. En el caso de ciudad de Santa Fe, Corrientes, Gran Resistencia, las provincias aportan fondos adicionales y también actualizaron la tarifa", continúa."Al haberse registrado un atraso tarifario superior al año, reconocido por el municipio, el déficit mensual del sistema se extiende a 16 millones de pesos, tal como surge del reclamo enviado a la municipalidad al Ministerio de Transporte el 14 de agosto., señalaron.