El Ventilador: Algunas opiniones sobre la falta de transporte urbano en Paraná

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

En el día de ayer los choferes de la empresa Buses Paraná, la concesionaria del servicio, instalaron una carpa en la plaza 1º de Mayo de esta capital provincial.El ejecutivo municipal emitió un comunicado en el que da cuenta de las gestiones que se realizaron en busca de una solución. Y en el que se comunica que pedirá un crédito para solucionar el conflicto.Si finalmente fuese aprobado este crédito para destrabar la situación salarial de todos los trabajadores de Buses Paraná, ¿cuándo podría suceder y cuánto tiempo se calcula que podría tardar en restablecerse el servicio?¿Qué sanciones le corresponde a las empresas concesionarias por todos estos días sin colectivos y qué postura tienen en relación a esta propuesta del municipio?-"Hoy pase por le empresa Mariano Moreno. Es una vergüenza el estado de los colectivos. Me gustaría que vaya un móvil del canal y vea".-"Quiero que me expliquen qué va a pasar después del 2 de enero del 2020, que el presidente patea todo para esa fecha ¿Y después? ¿Explota todo?".-"Fuerza a los compañeros delegados y vamos todos para adelante".-"¿Por qué el señor intendente no dio la cara? Vamos choferes, a no bajar los brazos. ¿Qué pasará con el sueldo del mes que viene si siguen así? Pobres muchachos. No bajen los brazos, vamos, fuerza".-"Esta situación demostró que es hora de rescindir la concesión y llamar a una licitación. Basta con estos extorsionadores seriales".-"Agradecido por el apoyo de nuestro gremio UTA y los delegados que están esta noche, acá estamos unidos y de pie".-"Mi familia y yo viajamos todos en colectivos. Apoyo la medida de los choferes, a nadie le gusta trabajar gratis. Fuerza muchachos, son como mi familia por que la cuidan cada vez que suben a su lugar de trabajo".-"Es desmedido el maltrato que debemos sufrir los usuarios de la ciudad, de parte de "todos" los responsables: empresarios-gremio-municipio (concejales e intendente)"."Aclárenle a esos choferes que cuando hacen paro, día no trabajado es día que no se cobra. La empresa se los va a pagar si quiere, pero día trabajado es día no cobrado. Que lo tengan bien en claro".-"En el 2001, los docentes pasamos tres meses sin cobrar e íbamos a trabajar y muchos son sostén de familia. Y cuando nos pagaron un poco, lo hicieron con papeles. Y cuando hacemos paro ustedes y toda la sociedad nos critican".-"Si levantan la lucha no se cobra más ¿y de qué vivimos las familias?".-"Me parecen unos egoístas los chóferes. Que saquen los coches y no cobren el boleto si es que están todos de acuerdo y el cien por ciento lo hace no los van a despedir a todos los empleados".-"Señores choferes, a pesar de ser los rehenes, como pasajero cuentan con mi apoyo y los entiendo. Están en todo derecho a reclamar su sueldo. Los únicos culpables son los de la empresa, a ellos hay que juzgarlos, son unos sinvergüenzas. Juegan con ustedes y los pasajeros. A seguir la lucha".-"Viaje en un colectivo a la ciudad de Viale. El chofer comentaba que ellos cobraron con la escala vieja. Y siguen trabajando, para no perjudicar más a los pasajeros y también seguir dando ingreso a la empresa".-"Apoyo el reclamo de los empleados de ERSA. Camino 80 cuadras todos los días y no me importa caminar, si a mí no me pagan estaría haciendo el mismo reclamo. Fuerza, no aflojen empleados, los usuarios apoyamos la lucha".-"Aguanten, sigan, no bajen los brazos. Yo soy habitante y tomó el 5 de Bajada a la terminal todos los días y hoy me toca caminar y camino, hermano. Ojalá se parara todo Paraná".-"Me gustaría saber qué rol cumple la UTA, porque se ve que están bastante desamparados los empleados, porque en el paro anterior no tenían que levantar el paro".-"Creo que deberíamos salir a realizar una marcha o un cacerolazo y apoyar a los choferes para que les paguen. Soy Silvia, enfermera y más de un vez tuve que salir a las 4 de la mañana para llegar a mi guardia a las 6 por la falta de colectivos y camino desde puerto viejo a calle Zanni. Tenemos que salir a la calle y pedir a los políticos que este conflicto se termine por el bien de todos. Los choferes solo reclaman su sueldo como creo que cualquier trabajador lo haría".-"Es un conflicto que enfrenta a trabajadores contra trabajadores y lo que me genera indignación como ciudadano y trabajador es que a todos nos afecta pero ningún gremio de esos que se golpean el pecho hablando de los derechos de los trabajadores ha hecho causa común y siguen mirando desde la vidriera. Todos deberíamos estar ahí apoyando y exigiendo solución porque ante tanta crisis. Debemos despertar, no podemos seguir tolerando y verlo como algo de los demás. Me afecta como a todos pero me solidarizo con ellos porque detrás hay familias y reclaman con justo derecho".-"¿Les piden a los choferes que sean solidarios? ¿Y las cuentas que tienen las familias que les vamos a decir? ¿Sean solidarios que no cobramos? ¡No! Te cortan los servicios o te cobran intereses, dejen de decir pavadas".-"Vamos muchachos. No aflojen, muchas fuerzas que el pueblo está con ustedes. Aunque suframos el estar sin transporte".-"Muy bueno todo, pero los empleados públicos ni llegamos a treinta y cuatro. Me parece que con esos sueldos no se puede perjudicar a toda la gente".-"¿Esto no es un lock-out patronal?-"Pero ellos mismos están hundiéndose. No han recaudado para este mes y qué queda para los jubilados que nos prometieron más del 11 por ciento y nos abonaron el 9".-"Es mentira que si presenta quiebra los trabajadores son los primeros en cobrar. Colectiveros: apoyo total. Ojalá se arregle".-"La culpa es de los empresarios, se llenaron los bolsillos con los subsidios, ¿quieren que les regalen la plata?".-"Está bien que peleen por lo suyo pero ¿no piensan en los chicos que pierden la escuela, gente que no tiene cómo ir a trabajar? Creo que tendrían que pensar más en la gente también".-"Primero quiero agradecer a los compañeros por estar ahí, segundo: creo que el problema no es cuánto cobra un chofer, el problema es el saldo adeudado. Los chóferes estamos todos con ganas de trabajar y también estamos mal por esta situación. Abrazos a todos los choferes, estamos más unidos que nunca. Esto aparte de deuda es también por estados de coches, horarios y muchas cosas más para seguridad de los pasajeros".-"Los trabajadores no somos ni seremos un costo para las empresas, ni para los políticos. No nos vamos a doblar en el reclamo".-"Gracias a los choferes. Soy jubilado y cada remis me sale 100 pesos".-"Un abrazo a los choferes de parte de estudiantes universitarios de la facultad de trabajo social".-"La empresa y el gobierno deben solucionar el problema lo antes posible".-"Sería bueno que el señor gobernador colabore para solucionar el servicio de colectivos. Perjudica a los trabajadores, estudiantes, etcétera. Ya son muchos días".-"Creo que es un paro político. Vergüenza ajena, siempre pasa lo mismo, la carpa un lujo ¿se las dio Bahl?".-"Soy empleada, los apoyo. Aunque tenga que caminar los felicito por esta lucha justa".-"Hace una semana que no puedo ir a trabajar, pero apoyamos a los choferes que tienen derecho de cobrar".-"Los señores choferes quieren que no les descuenten los días de paro. ¿Y yo a quién le pido que me devuelva los 600 pesos que gastó en remis? Vivo en San Benito y soy empleada doméstica".-"Tendría que cambiar de empresa. Aguante los colectiveros de línea 3".-"El hombre se preocupa por los jubilados ¿Y las 500 personas y familias? ¿Qué pasa con eso?".-"¿Cómo puede ser que ningún empresario da la cara? Se gastaron todo y especulan en todo y juegan con nosotros, el pueblo. Tendríamos que hacer como la Monsa línea 60. Laburar con los coches y que viajen gratis todos los pasajeros".-"La verdad que es una vergüenza. De mi parte no los apoyo, porque nosotros, los laburantes, somos los únicos que nos joden. Todo es política ¿Sabés por qué hacen paro acá? No tienen competencia. En Santa Fe hacen paro y los echan enseguida. Acá nos sacan colectivos las vacaciones de verano, invierno los sábados y andan como feriado los domingos, de noche, después de las 21, andan cada hora y nadie controla, nadie hace nada. Que dejen de joder y laburen".-"¿Por qué no abren el juego y dejan que alguien que tenga una traffic preste el servicio por San Benito, Plaza de Mayo? Pueden coordinar y ampliar el servicio ferroviario y que llegue hasta Bajada, diversas estaciones desde donde salgan coles al centro".-"Una vergüenza que una capital provincial esté sin colectivos. Los políticos ponen de rehenes a los usuarios por conflictos entre ellos".-"Deberíamos apoyar a los choferes y salir a la calle reclamar lo que nos corresponde, un servicio de transporte público digno. Vamos muchachos, sigan con la lucha que es la comida para sus familias".-"Los chóferes exigen cobrar, la gente tenemos que pedir humanidad, limpieza de coches y mejor trato a la gente de parte de los choferes. Por ejemplo, hay choferes de la línea 22 que tratan mal a la gente, que estén enojados con la vida, parece".-"Los señores colectiveros se creen el cordón umbilical. Por favor estamos todos iguales".-"Los usuarios tienen que entender que el reclamo que hacen los choferes es justo. El responsable de todo esto ¿quién es? ¿Será el señor intendente?".-"Fuerza a los choferes, a no aflojar. A nadie le gusta trabajar gratis. Es egoísta la gente que les reclama a los choferes, ellos también deben mantener y alimentar a sus familias".-"Estoy en Colonia Avellaneda. Entiendo que quieran reclamar, es un derecho. Pero pregunto: después de todo esto ¿mejorará el servicio de frecuencias? Ya que es una localidad muy poblada y eso es poco tenido en cuenta. Creo que junto al reclamo de ustedes también sería bueno mejorar la frecuencia. Para no dejar varada a tanta gente en el trayecto".-"No se puede hacer cargo el Estado de un conflicto entre una empresa y sus empleados".-"No fui a votar por el macrismo, pero no pude votar por los colectivos. No podemos estar todo un pueblo sin poder ir a votar".-"Para mí eso fue adrede de los colectiveros para que todo un pueblo de Entre Ríos no venga a votar para que gane el kirchnerismo. Nosotros hemos pasado gracias al 22".-"Quisiera saber si los colectiveros van a andar mañana, pues yo hace una semana y media que no voy a trabajar culpa del moyanismo. Ya no quiero más".-"¿Por qué ayer por Acceso norte pasaron 10 urbanos de ERSA 0km? Los vi, fui de UTA durante 15 años y los apoyo. Esos coches iban a otra provincia. Romero Feris fundió Corrientes ¿no va a fundir el urbano?".-"Vergüenza nacional. Los choferes podrían reclamar de otra manera. Dan lastima ellos, la muni, el gobernador, la nación. No hay antecedentes de 12 días sin transporte. Cuando arranquen, subamos todos sin pagar a ver que hacen".-"Entendemos a los choferes, pero si la empresa presenta quiebra nunca van a cobrar y nadie recupera los días de trabajo perdido y los chicos siguen sin escuela. No es hacer paros nomás. No hay que ser egoístas y pensar solo en uno. Si lo único que le están debiendo es un porcentaje. Cansados de todo esto, cada vez peor el país. Nosotros los usuarios no hacemos paro por pagar 30 pesos el boleto".-"Estamos como estamos por gente que piensa como el periodista Javier. No pidan que sean solidarios los compañeros, siempre el trabajador se tiene que hacer cargo de los malos manejos de los empresarios. Hubo 12 años de subsidio ¿dónde está la plata? Y basta de pelearnos entre trabajadores reivindico la lucha de los compañeros".-"Es una vergüenza. La municipalidad no se puede hacer cargo de una deuda de la empresa privada, tienen que embargar las cuentas de la empresa y ponerle una multa ejemplar, ya que hay un contrato. Tienen que ir a acampar frente a la casa de los empresarios, no a la plaza. Lischet toda la vida lloró cuando llegaba el aguinaldo. Saquen los colectivos y no cobren el pasaje. Todos gratis, en una hora tenés la plata. A los dueños no les va a gustar perder ni gasoil. Colectiveros, no bajen los brazos".-"Quiero hacer mención sobre el pago de la cuota alimentaria que hace años no se deposita en tiempo y forma. A los choferes nos depositan el sueldo el cuarto día hábil, y a las mamás se lo depositan con un mes de atraso. También existen atrasos cuando les deben abonar el aguinaldo a las mamás. A nosotros nos acompaña la UTA, pero a las mamis nadie las acompaña y protege, ¿los juzgados de familia pueden actuar por favor?".-"A nadie les importa la situación de los trabajadores ni del pueblo. Y le piden solidaridad a los choferes, en vez de exigir a los funcionarios que cumpla la empresa. Aguanten los choferes. Con solidaridad las familias de los trabajadores no comen. El municipio es el responsable. Donde están los juzgados de trabajo. Todo el municipio, no solo el oficialismo".-"Si la municipalidad paga a los colectiveros entonces serán empleados municipales y el gremio UTA no podrá intervenir más".-"Qué lástima que ni tengo carros y caballos, pondríamos servicio a la antigua. Y después que vengan a apretar".-"Es una vergüenza que hayan llevado a los choferes para discutir de política. Pobres, con la angustia que ellos están pasando".-"Mis hijos cobran el salario que les pasa el padre, que es chofer y hace cinco meses que no cobran. Y ahora últimamente están sin mutual. Es una vergüenza lo que hacen los empresarios. Nuestros hijos tienen necesidades. Tenemos que darles de comer ¿qué les digo a mis hijos pequeños? "Espera que le paguen a papá para que vos puedas tener un plato de comida o tener un vaso de leche". Detrás de cada chofer hay una familia. Solo queremos lo que les corresponde a cada chofer. Y si se puede que la empresa deposite los salarios de nuestros hijos que están bastante atrasados".-"Yo me estoy gastando 300 por día para poder ir a estudiar. Entiendo el reclamo de los choferes. Ellos piden que tengamos empatía, pero me gustaría saber si van a ser tan solidarios con nosotros y nos llevarían gratis cuando vuelva el servicio. Porque ya invertimos casi la mitad del sueldo en remises".-"¿Cómo no le dejan de pagar a esos señores del gobierno que están sentados en la banca, que ganan millonadas? A ver si les va a gustar no cobrar y no le pueden pagar a nuestro colectiveros, que son nuestra mano derecha, que nos llevan a cada lugar que necesitamos. Pónganse, páguenles. Necesitan su dinero, como ustedes cobran".-"Es tristísimo y muy lamentable, pero es importante que los trabajadores hagan la correspondiente denuncia en tribunales demandando sus derechos. Y que les paguen y no le saquen más al pueblo paranaense".-"Empresarios mafiosos. ¿Gobernantes ineptos o corruptos? Las empresas de colectivos como San José que van al interior de la provincia también son un desastre, colectivos inseguros, no cumplen horarios, no hacen los descuentos y los pasajes no dejan de aumentar".-"Trabajo en el sector privado. Si mis patrones no me pagan el sueldo voy y le reclamo al municipio. Por favor no puede ser que sea la ciudad la que pague los problemas que tienen los choferes con los empresarios. Yo les quiero preguntar a los choferes si esto se soluciona si van a cumplir con los horarios de recorrido. Vivo en la cabecera de la línea 10 y 11 y es algo de no creer como no respetan los horarios y cuando les reclamas se te enojan. Y si es como ellos dicen que hay 480 choferes yo me pregunto dónde están porque si fuera así los colectivos andarían a horario. Ellos no respetan nada".-"Estoy totalmente de acuerdo con los choferes, ya que como usuaria de ERSA cargué la sube hace más de dos meses y así como yo muchos ciudadanos ¿y dónde está esa plata? Y encima como burla dicen que están "reacomodando las máquinas" para cobrarnos con el aumento. Y otra cosa, en estos días ¿cuánta nafta se ahorran por coche? Tengo artritis reumatoide, me cuesta un montón caminar, pero creo en la justicia y rezo porque Dios ilumine la mentalidad de quienes se creen tener "poder" sobre el prójimo".-"Los 100 millones de subsidios que faltan del sistema los tiene el gobierno provincial, que los obtuvo para sí a partir del pacto fiscal del año 2018 para el presupuesto 2019, por eso se comprometió a garantizar el servicio y no lo está haciendo. El gobierno nacional publicó el compromiso asumido por la provincia mediante una solicitada que salió en muy pocos medios. La prensa está comprada por el gobierno provincial. Los periodistas del panel están embarrando la cancha con mentiras. No dejan ver la verdad, están tapando el problema. Con 8 millones no alcanza, son 100 los millones que tiene que poner la provincia".-"En el 2001 los empleados públicos y docentes no cobramos aguinaldo de diciembre ni sueldo por 3 meses y trabajamos igual".-"Este problema excede al conflicto con los choferes, hay una ciudad perjudicada, la solución tendría que ser inmediata".-"Que los echen, pongan una empresa nueva y multa a los empresarios de ERSA. Desastre. Pobre la gente, salgan a laburar colectiveros".-"La solución del transporte es el tranvía. Económico, no contamina el ambiente, si lo tiene el primer mundo, por algo será, colocando las vías en las 6 avenidas que hay, traen toda la gente de los barrios al centro, convenio entre provincia y municipio, criterio".