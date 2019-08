Vecinos de barrio Mosconi 2 temen ser desalojados

Vecinos de barrio Mosconi 2 se manifestaron porque temen ser desalojados de la zona comprendida por calle Miguel David y las vías.Roxana Rodríguez, explicó aque "la Policía nos quiere sacar porque dicen que el terreno no es fiscal, que tiene un dueño pero no se hace cargo del mismo hace 30 años. Nosotros queremos construir, pero estamos esperando la orden de desalojo"."Es una extensión de seis manzanas. No nos estamos intrusando, estamos pidiendo pagarlos. Queremos hacer casas, un barrio. Acá trabajamos todos, los chicos van a la escuela, pensamos pagar", dijo.Realizan un "acampe" desde el domingo. "Estamos cuidando porque se quisieron intrusar personas de otros barrios. Son terrenos fiscales. Somos personas pacíficas. Nos amenazan con sacarnos y no estamos haciendo nada, venimos a tomar mate, comemos, somos toda gente que se conoce entre sí, no somos gente que anda armada ni nada", comentó otra mujer."Queremos que nos den una orden para construir, lo vamos a pagar. No somos delincuentes", finalizó.