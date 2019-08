Los usuarios de colectivos afrontan el décimo día consecutivo sin servicio

Paraná Choferes de colectivos acampan en la plaza principal de la ciudad

La medida de fuerza que provoca el paro de los trabajadores de UTA continúa por décimo día consecutivo. Los choferes cobraron el aguinaldo pero no se levantó el paro ya que piden la diferencia del sueldo por la nueva escala y la devolución de lo descontado por las medidas de fuerza.Ante esto, los trabajadores de las dos líneas de colectivos de Paraná decidieron instalar en la Plaza 1° de Mayo una carpa para extender el reclamo e insistieron en que "hasta tanto terminen de abonar las diferencias económicas a todos los trabajadores".".Mientras tanto, los miles de usuarios del servicio de colectivos siguen reclamando que alguien se haga cargo para que puedan contar con el servicio que no pueden utilizar desde hace 10 días.y agregó que "nadie toma cartas en el asunto: La empresa dice una cosa, después se desdice, y no cumple. La Municipalidad no toma las medidas que tiene que tomar, para buscar gestionar o si lo hace, se extiende mucho en el tiempo.", remarcó el representante de UTA.